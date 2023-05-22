Независимая команда активисток и активистов при поддержке «Новой-Европа» запустили проект Kidmapping — по поиску депортированных из Украины детей

Независимая команда активисток и активистов при поддержке «Новой газеты Европа» и Теплицы социальных технологий запустили проект Kidmapping, цель которого — поиск информации о местонахождении детей, депортированных из Украины. Kidmapping также кооперирует с гуманитарными организациями, которые впоследствии работают над тем, чтобы возвратить этих детей домой. Как отметили в команде проекта, в первую очередь, необходимо узнать местонахождение детей. Российские власти не публикуют открытых отчетов или списков, поэтому для поиска команда проекта использует открытые источники: новости, отчеты, социальные сети, видеохостинги и другие. Основой проекта стала интерактивная карта с информацией, помогающей в поиске детей.

На карте можно увидеть несколько типов точек: красные — «высокая вероятность местонахождения детей». Чаще всего это ЦССВ (Центры социальному содействию воспитания, детдома), дома малютки, детские лагеря, приюты;

— «высокая вероятность местонахождения детей». Чаще всего это ЦССВ (Центры социальному содействию воспитания, детдома), дома малютки, детские лагеря, приюты; желтые — «меньшая вероятность местонахождения детей» или «в какой-то момент там были дети». Это лагеря, университеты, пункты временного размещения. В эти места часто приезжают журналисты, берут интервью, куда-то их возят.

— «меньшая вероятность местонахождения детей» или «в какой-то момент там были дети». Это лагеря, университеты, пункты временного размещения. В эти места часто приезжают журналисты, берут интервью, куда-то их возят. серые — общая база данных вероятных мест, где могут находиться дети, однако каких-либо данных о том, что они посещали эти места, найдены не были.

Команда проекта ищет информацию о детях, используя открытые источники: новости, отчеты, соцсети, видеохостинги. Например, упоминания поездок детей можно найти в Z-каналах в телеграме, на сайтах государственных организаций, в архивах новостей, в новостях или на платформах Яндекс.Дзен или во «ВКонтакте». Там же можно увидеть фотографии детей и передать их гуманитарным организациям.

Команда проекта за последние полгода нашла более 250 таких точек с различной достоверностью. Как заявили активистки и активисты, часто депортированные дети не попадают в систему, где регистрируются сироты, и детей размещают в санаториях или местах, где у них нет правового статуса как такового. На сегодняшний день нельзя дать точную оценку количеству депортированных детей, однако в команде проекта отмечают большую разницу между информацией, которую сообщают украинская и российская стороны: на сайте «ДІТИ ВІЙНИ» указывается цифра в минимум 20 тысяч, в то время как уполномоченная при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова говорила о 1,5-2,5 тысячи детей.

«Мы предполагаем, что реальная цифра может быть выше и, вероятно, будет увеличиваться в течение войны и насильной эвакуации мирного населения,

в том числе потому что есть дети, чьи родители или опекуны погибли или находятся в плену (как военнопленные или как гражданские заложники) и не могут заявить о пропаже ребенка», — отмечают в Kidmapping. Другая часть проекта — сохранение памяти. «Нам известно о многих депортациях прошлого, используемых как инструмент колонизации в Российской Империи и Советском Союзе, которые, однако, не получили осуждения и должного внимания. Данные о них и количестве пострадавших — засекречены.

Этот проект в том числе часть сохранения памяти, подтверждение преступления»,

— отмечают в Kidmapping. В команде также заявили, что «перевозка» детей «на отдых» из территорий самопровозглашенных «ЛДНР» проходила на протяжении всех последних девяти лет.