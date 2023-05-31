В Украине назначили нового главу Одесской области. В соцсетях его раскритиковали за поездку за границу, гражданство РФ жены и работу в Генпрокуратуре при Януковиче

42-летний Олег Кипер — уроженец Одесской области. Он работал следователем, прокурором и его заместителем в Одесской и Ивано-Франковской областях.

Пользователи соцсетей начали активно обсуждать кандидатуру нового руководителя Одесской администрации. Во время президентского срока Виктора Януковича Кипер занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры, отмечают «РБК-Украина» и «Громадске».

В октябре 2014 года Киперу запретили занимать государственные должности по закону «Об очищении власти». Через пять лет Окружной административный суд Киева посчитал это решение безосновательным.

В 2015 году он баллотировался в городской совет Одессы, но не прошел. С июля 2020 года Кипер занимал должность прокурора Киева.

Как выяснили журналисты проекта «Схемы», прокурор провел 10 дней отпуска с конца декабря 2022 года по 8 января 2023 года за границей. Чиновник не назвал страну, в которую он выехал через Польшу. Кипер объяснил это «семейными обстоятельствами» и соображениями безопасности, связанными с тем, что его жена «летом сменила российское гражданство на украинское».

«Схемы» также установили, что на начало февраля 2023 года российский паспорт жены чиновника Ирины Кипер считался действительным, согласно данным официального сервиса МВД РФ. Кроме того, журналисты нашли ее индивидуальный номер налогоплательщика в России.