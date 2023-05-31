Оккупационные власти «ЛНР» заявили о гибели 5 и ранении 19 человек при обстреле поселка Карпаты

В результате обстрела поселка Карпаты в самопровозглашенной ЛНР пять человек погибли, 19 местных жителей пострадали. Об этом сообщило Представительство «ЛНР» в СЦКК.
По данным местных «властей», обстрел велся из РСЗО HIMARS.
«Противник выпустил 4 ракеты (3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и 1 ракета типа М31). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики», — говорится в заявлении.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью Шебекино подверглось массированному обстрелу из РСЗО «Град».
Двоих пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте. По словам Гладкова, в результате атаки повреждены дома и 12 автомобилей, сгорел магазин.
Также в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате падения БПЛА, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Он отчитался, что возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших не было.
В результате обстрела поселка Карпаты в самопровозглашенной ЛНР пять человек погибли, 19 местных жителей пострадали. Об этом сообщило Представительство «ЛНР» в СЦКК.
По данным местных «властей», обстрел велся из РСЗО HIMARS.
«Противник выпустил 4 ракеты (3 ракеты типа М30А1 с поражающими элементами в виде шрапнели и 1 ракета типа М31). Поврежден строительный городок и здание птицефабрики», — говорится в заявлении.
Ранее сегодня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что ночью Шебекино подверглось массированному обстрелу из РСЗО «Град».
Двоих пострадавших госпитализировали, еще двум оказали помощь на месте. По словам Гладкова, в результате атаки повреждены дома и 12 автомобилей, сгорел магазин.
Также в Краснодарском крае загорелся нефтеперерабатывающий завод в результате падения БПЛА, рассказал глава региона Вениамин Кондратьев.
Он отчитался, что возгорание удалось локализовать на площади в 100 квадратных метров. Пострадавших не было.