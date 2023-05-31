Минкульт РФ убрал из экспертного совета по отбору фильмов для господдержки известных режиссеров и сценаристов. Но добавил священников

Министерство культуры РФ практически целиком обновило составы четырех экспертных советов по игровому, документальному и анимационному кино, а также по фильмам для детей и юношества. Вместо известных режиссеров и сценаристов туда вошли депутат и православные священники, заметили «Ведомости».

Так, в обновленных составах больше нет режиссеров Алексея Учителя, Алексея Федорченко, Владимира Хотиненко, продюсеров Петра Анурова, Антона Златопольского. «Дождь» отмечает, что из списка также исчезли актер Алексей Агранович, кинокритик Андрей Апостолов, сценаристы Любовь Мульменко («Дунай», «Купе №6», «Разжимая кулаки»), Роман Кантор («Серебряные коньки»), Константин Майер («Я худею») и многие отраслевые журналисты.

Под ротацию попал и исполнительный директор частного фонда поддержки кинематографа «Кинопрайм» Антон Малышев. Фонд в 2019 году учредил Роман Абрамович. Среди фильмов, которые были сняты при поддержке «Кинопрайма», — «Китобой», «Петровы в гриппе», «Казнь».

При этом в советах увеличилось число представителей самого министерства и появились новые члены. Например, в состав совета по отбору фильмов для детей и юношества вошли депутат Госдумы, актер Дмитрий Певцов, а также два представителя РПЦ: протоиерей, настоятель московского храма святителя Николая Мирликийского на Трех горах Дмитрий Рощин и священник, проректор Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Филипп Ильяшенко.