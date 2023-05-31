Комитет Госдумы по обороне не одобрил законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об освобождении от призыва по мобилизации всех россиян с ученой степенью доктора или кандидата наук. Подписанный главой комитета Андреем Картаполовым отзыв опубликовал автор законопроекта, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.



В профильном комитете считают, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, могут получить отсрочку или бронь, говорится в отзыве. «Таким образом, вопрос, на решение которого направлен законопроект, вполне может быть решен в рамках уже существующего правового урегулирования», — считает Картаполов.

В комитете также заявили, что с учетом падения рождаемости в России и сокращения численности вооруженных сил в 1990–2000-х годах это предложение приведет к «существенному уменьшению возможности призыва на военную службу».