Комитет Госдумы по обороне не одобрил законопроект об освобождении кандидатов и докторов наук от мобилизации

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об освобождении от призыва по мобилизации всех россиян с ученой степенью доктора или кандидата наук. Подписанный главой комитета Андреем Картаполовым отзыв опубликовал автор законопроекта, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
В профильном комитете считают, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, могут получить отсрочку или бронь, говорится в отзыве. «Таким образом, вопрос, на решение которого направлен законопроект, вполне может быть решен в рамках уже существующего правового урегулирования», — считает Картаполов.
В комитете также заявили, что с учетом падения рождаемости в России и сокращения численности вооруженных сил в 1990–2000-х годах это предложение приведет к «существенному уменьшению возможности призыва на военную службу».
Автор инициативы Матвеев заявил, что в законопроекте исходил из того, что мобилизация «частичная» что и призывать будут, в первую очередь тех, кто имеет опыт службы в вооруженных силах. «А что касается кандидатов и докторов наук, что их призыв сейчас, в период СВО, а не войны, излишен», — пишет Матвеев.
По его словам, с началом войны в Украине из России «побежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых». «И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратим.
Однако выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее МО не может, а время мобилизации означает "военное".
Терминология не та», — заявил Матвеев.
Депутат внес в Думу свой законопроект в октябре 2022 года, объяснив инициативу тем, что научные кадры «являются важнейшим субъектом в развитии науки, техники, обеспечивают научные и прикладные исследования».
Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить законопроект об освобождении от призыва по мобилизации всех россиян с ученой степенью доктора или кандидата наук. Подписанный главой комитета Андреем Картаполовым отзыв опубликовал автор законопроекта, депутат от КПРФ Михаил Матвеев.
В профильном комитете считают, что «наличие у гражданина ученой степени не тождественно его непосредственному участию» в исследованиях. Кандидаты и доктора наук, если они работают в критических важных отраслях экономики, могут получить отсрочку или бронь, говорится в отзыве. «Таким образом, вопрос, на решение которого направлен законопроект, вполне может быть решен в рамках уже существующего правового урегулирования», — считает Картаполов.
В комитете также заявили, что с учетом падения рождаемости в России и сокращения численности вооруженных сил в 1990–2000-х годах это предложение приведет к «существенному уменьшению возможности призыва на военную службу».
Автор инициативы Матвеев заявил, что в законопроекте исходил из того, что мобилизация «частичная» что и призывать будут, в первую очередь тех, кто имеет опыт службы в вооруженных силах. «А что касается кандидатов и докторов наук, что их призыв сейчас, в период СВО, а не войны, излишен», — пишет Матвеев.
По его словам, с началом войны в Украине из России «побежали сотни тысяч граждан, среди которых немало ученых». «И если мы не сохраним тех, кто принципиально остался, кризис в науке и образовании в России будет необратим.
Однако выяснилось, что никакого понятия "частичной" мобилизации в законе нет и не будет, и ограничивать себя на будущее МО не может, а время мобилизации означает "военное".
Терминология не та», — заявил Матвеев.
Депутат внес в Думу свой законопроект в октябре 2022 года, объяснив инициативу тем, что научные кадры «являются важнейшим субъектом в развитии науки, техники, обеспечивают научные и прикладные исследования».