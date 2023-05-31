Германия закроет четыре из пяти генконсульств России в стране

Правительство Германии объявило о прекращении работы четырех из пяти генконсульств России в стране, сообщает ТАСС со ссылкой на МИД ФРГ.

«Что касается российского присутствия в Германии, принято решение на условиях взаимности — с целью соблюсти паритет обоюдного присутствия как в кадровом, так и структурном отношении», — заявил представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Кристофер Бургер. Дипмиссии должны будут прекратить работу до конца года.

В МИД Германии добавили, что закрытие консульств — это ответ на решение о сокращении численности сотрудников германских учреждений в России до 350.

Также Германия закроет до ноября свои консульства в Екатеринбурге, Калининграде и Новосибирске. «Их работа уже значительно ограничена», — добавил Бургер. Он назвал «шагом к эскалации» решение России о сокращении персонала германских учреждений.