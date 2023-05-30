Глава Белгородской области сообщил о погибших и раненых в результате обстрела пункта временного размещения жителей

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обстрела украинской армией пункта временного размещения жителей Шебекенского округа есть погибшие и раненые. Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

«Сегодня Вооруженные силы Украины обстреляли пункт временного размещения жителей отселенных муниципальных образований, сельских муниципальных образований Шебекинского округа. Погибли, ранены люди», — сказал Гладков.

День назад Гладков сообщил, что мирный житель села Графовка в Белгородской области погиб в результате обстрела. В десяти частных жилых домах Графовки взрывной волной были выбиты окна, посечены фасада и заборы, а также повреждены хозпостройки.

Ранее, по его словам, в результате обстрела четыре жителя региона получили ранения. В Шебекино обстреляли два промышленных предприятия. В одном из них в результате попадания снаряда загорелся производственный корпус с лакокрасочными жидкостями. Все раненые — мужчины, их госпитализировали с ожогами дыхательных путей и отравлением угарным газом.