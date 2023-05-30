В Украине к 9 годам лишения свободы приговорили 23-летнего наемника из Казахстана, завербованного на войну в тюменской колонии

Сейпиев родом из села АК-Кудук Таеншинского района Петропавловской области Казахстана. Он переехал в Россию, где его в 2020 году приговорили к 10 годам лишения свободы. В СБУ утверждают , что мужчину судили по статье об изнасиловании. Сам Сейпиев месяц назад дал интервью изданию «Главком», в котором заявил , что сел в тюрьму из-за пьяной драки, в которой погиб его знакомый.

Суд в городе Дружовка Донецкой области приговорил 23-летнего уроженца Казахстана Шынгыса Сейпиева к девяти годам колонии по статье о наемничестве (ч. 4 ст. 447 УК Украины). Об этом сообщает издание «Грати».

По данным следствия, он отбывал наказание в в Тюменской исправительной колонии №2 до октября 2022 года, после чего его завербовали на войну в Украине. По контракту ему обещали выплачивать 200 тысяч рублей в месяц и снять судимость.

До декабря Сейпиев проходил подготовку в «ЛНР», а затем мужчину отправили воевать под Бахмутом. Его взяли в плен уже через неделю, пишет «Грати».

Утверждается, что Сейпиев пошел на сделку со следствием и полностью признал вину. За это ему назначили девять лет лишений свободы, в то время как максимальное наказание по статье о наемничестве в Украине — десять лет.