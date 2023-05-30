В России двух женщин оштрафовали за бело‑сине‑белые флаги на номерах, посчитав их символами легиона «Свобода России»

Зеленоградский районный суд Москвы оштрафовал местных жительниц О. Логвинову и Н. Пашутину из-за бело‑сине‑белых флагов на номерных знаках автомобилей. На соответствующие постановления обратила внимание «Медиазона».

Оба решения суд вынес 24 мая. Женщин признали виновными в демонстрации экстремистской символики (часть 1 статьи 20.3 КоАП). По этой статье предусмотрено наказание в виде штрафа от 1 до 2 тысяч рублей либо ареста до 15 суток.

Суд установил, что Логвинова «демонстрировала символику в виде флага с цветами белый-синий-белый, являющегося официальным символом украинской организации "Легион «Свобода России", которая по решению Верховного суда внесена в единый список организаций, признанных в соответствии с законодательством РФ террористическими».

Логвинова вину не признала. Она пояснила, что к ней подошел полицейский, попросил предъявить документы и заметил, что на государственном номере ее автомобиля изменен вид государственного флага. При этом женщина заявила, что ранее она этого не замечала. Она предположила, что красный цвет на флаге мог затереться или выцвести на солнце.