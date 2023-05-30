Суд приговорил восьмерых сбежавших из полевого лагеря в «ЛНР» мобилизованных к срокам до семи лет колонии по делу о дезертирстве

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к реальным срокам по делу о дезертирстве. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката подсудимых Евгения Савескула.
Мобилизованных признали виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК), и неисполнении приказа (ч. 2.2 ст. 332 УК) в период мобилизации или вооруженного конфликта.
Младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка приговорили к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачева — к шести годам, а Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам заключения.
Всех восьмерых мобилизовали в сентябре 2022 года. Их отвезли в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в «ЛНР».
Позднее им сообщили, что 24 декабря их отправят на передовую. Тогда мобилизованные решили сбежать. Они рассказали, что на месте прохождения службы был недостаток провизии и качественной формы.
На такси и перекладных они добрались до Подольска.
«Там калининградцы пришли в отдел полиции и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова, выданные им на службе», — отмечает «Медиазона».
После этого против мужчин возбудили уголовные дела. Евгения Кравченко отправили в СИЗО, так как силовики считали его организатором побега. При этом мобилизованные заявили, что решение о побеге каждый принимал сам.
Всех, кроме Кравченко, отправили в воинскую часть в закрытый подмосковный военный городок, где они находились под надзором командования.
Ранее суд в Новосибирск приговорил 25-летнего мобилизованного Владимира Константинова к пяти годам колонии общего режима по делу о дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК).
Осенью 2022 года мужчину призвали в армию в рамках мобилизации. Перед отправкой в зону боевых действий Константинов сбежал из учебного лагеря.
«Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей», — пишет «Ъ».
В конце января 2023 года он поговорил по телефону со следователем, а затем пришел в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.
«Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — заявил Владимир Константинов во время допроса.
Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к реальным срокам по делу о дезертирстве. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката подсудимых Евгения Савескула.
Мобилизованных признали виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК), и неисполнении приказа (ч. 2.2 ст. 332 УК) в период мобилизации или вооруженного конфликта.
Младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка приговорили к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачева — к шести годам, а Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам заключения.
Всех восьмерых мобилизовали в сентябре 2022 года. Их отвезли в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в «ЛНР».
Позднее им сообщили, что 24 декабря их отправят на передовую. Тогда мобилизованные решили сбежать. Они рассказали, что на месте прохождения службы был недостаток провизии и качественной формы.
На такси и перекладных они добрались до Подольска.
«Там калининградцы пришли в отдел полиции и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова, выданные им на службе», — отмечает «Медиазона».
После этого против мужчин возбудили уголовные дела. Евгения Кравченко отправили в СИЗО, так как силовики считали его организатором побега. При этом мобилизованные заявили, что решение о побеге каждый принимал сам.
Всех, кроме Кравченко, отправили в воинскую часть в закрытый подмосковный военный городок, где они находились под надзором командования.
Ранее суд в Новосибирск приговорил 25-летнего мобилизованного Владимира Константинова к пяти годам колонии общего режима по делу о дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК).
Осенью 2022 года мужчину призвали в армию в рамках мобилизации. Перед отправкой в зону боевых действий Константинов сбежал из учебного лагеря.
«Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей», — пишет «Ъ».
В конце января 2023 года он поговорил по телефону со следователем, а затем пришел в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.
«Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — заявил Владимир Константинов во время допроса.