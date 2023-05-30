Суд приговорил восьмерых сбежавших из полевого лагеря в «ЛНР» мобилизованных к срокам до семи лет колонии по делу о дезертирстве

Одинцовский гарнизонный военный суд приговорил восьмерых мобилизованных из Калининградской области к реальным срокам по делу о дезертирстве. Об этом пишет «Медиазона» со ссылкой на адвоката подсудимых Евгения Савескула.

Мобилизованных признали виновными в дезертирстве, совершенном организованной группой (ч. 3 ст. 338 УК), и неисполнении приказа (ч. 2.2 ст. 332 УК) в период мобилизации или вооруженного конфликта.

Младшего сержанта Евгения Кравченко и рядового Александра Богаченка приговорили к семи годам колонии, матроса Александра Бабешко и рядового Николая Колмачева — к шести годам, а Дмитрия Медведева, Александра Елисеева, Игоря Медведева и Дениса Балахина — к шести с половиной годам заключения.

Всех восьмерых мобилизовали в сентябре 2022 года. Их отвезли в полевой лагерь между селами Гладково и Малая Александровка в «ЛНР».

Позднее им сообщили, что 24 декабря их отправят на передовую. Тогда мобилизованные решили сбежать. Они рассказали, что на месте прохождения службы был недостаток провизии и качественной формы.

На такси и перекладных они добрались до Подольска.

«Там калининградцы пришли в отдел полиции и сдали четыре автомата и четыре пулемета Калашникова, выданные им на службе», — отмечает «Медиазона».

После этого против мужчин возбудили уголовные дела. Евгения Кравченко отправили в СИЗО, так как силовики считали его организатором побега. При этом мобилизованные заявили, что решение о побеге каждый принимал сам.

Всех, кроме Кравченко, отправили в воинскую часть в закрытый подмосковный военный городок, где они находились под надзором командования.