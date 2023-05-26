«Лучше в тюрьму, чем на фронт». Суд в Новосибирске приговорил мобилизованного к 5 годам колонии по делу о дезертирстве

2-й Восточный окружной военсуд Новосибирска приговорил 25-летнего мобилизованного Владимира Константинова к пяти годам колонии общего режима по делу о дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».

Источники «Ъ-Сибирь» рассказали, что Константинов проходил срочную службу в 2016–2017 годах. После этого он жил в Новосибирской области, работал грузчиком на фабрике мороженого.

Осенью 2022 года мужчину призвали в армию в рамках мобилизации. Сначала его отправили на три месяца в учебный палаточный лагерь, расположенный рядом с Академгородком. 29 декабря, перед отправкой в зону боевых действий, рядовой-стрелок Константинов сбежал.

«Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей», — пишет «Ъ».

В конце января 2023 года он поговорил по телефону со следователем, а затем пришел в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.

«Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — заявил Владимир Константинов во время допроса.

Он признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.