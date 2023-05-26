«Лучше в тюрьму, чем на фронт». Суд в Новосибирске приговорил мобилизованного к 5 годам колонии по делу о дезертирстве

2-й Восточный окружной военсуд Новосибирска приговорил 25-летнего мобилизованного Владимира Константинова к пяти годам колонии общего режима по делу о дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».
Источники «Ъ-Сибирь» рассказали, что Константинов проходил срочную службу в 2016–2017 годах. После этого он жил в Новосибирской области, работал грузчиком на фабрике мороженого.
Осенью 2022 года мужчину призвали в армию в рамках мобилизации. Сначала его отправили на три месяца в учебный палаточный лагерь, расположенный рядом с Академгородком. 29 декабря, перед отправкой в зону боевых действий, рядовой-стрелок Константинов сбежал.
«Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей», — пишет «Ъ».
В конце января 2023 года он поговорил по телефону со следователем, а затем пришел в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.
«Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — заявил Владимир Константинов во время допроса.
Он признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Ранее «Медиазона» подсчитала, что за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Это больше, чем за весь 2022 год (1001 дело).
При этом больше половины приговоров по делам об оставлении части даже по самым тяжелым обвинениям — это условные сроки. «Медиазона» отмечает, что это делается для того, чтобы отправить осужденных на войну, так как, согласно указу о мобилизации, со службы увольняются только военные с уголовными сроками.
2-й Восточный окружной военсуд Новосибирска приговорил 25-летнего мобилизованного Владимира Константинова к пяти годам колонии общего режима по делу о дезертирстве в период мобилизации или в условиях вооруженного конфликта (ч. 3 ст. 338 УК). Об этом сообщает «Коммерсант».
Источники «Ъ-Сибирь» рассказали, что Константинов проходил срочную службу в 2016–2017 годах. После этого он жил в Новосибирской области, работал грузчиком на фабрике мороженого.
Осенью 2022 года мужчину призвали в армию в рамках мобилизации. Сначала его отправили на три месяца в учебный палаточный лагерь, расположенный рядом с Академгородком. 29 декабря, перед отправкой в зону боевых действий, рядовой-стрелок Константинов сбежал.
«Перемахнув через забор, солдат поймал такси и поехал к матери. Около трех недель он помогал ей по хозяйству, воспитывал младших братьев и сестер. Он — старший среди пяти детей», — пишет «Ъ».
В конце января 2023 года он поговорил по телефону со следователем, а затем пришел в военный следственный отдел СКР по Новосибирскому гарнизону.
«Лучше отправиться в тюрьму, чем на фронт», — заявил Владимир Константинов во время допроса.
Он признал вину. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда.
Ранее «Медиазона» подсчитала, что за первые четыре месяца 2023 года в российские военные суды поступили 1053 уголовных дела о самовольном оставлении воинской части (ст. 337 УК). Это больше, чем за весь 2022 год (1001 дело).
При этом больше половины приговоров по делам об оставлении части даже по самым тяжелым обвинениям — это условные сроки. «Медиазона» отмечает, что это делается для того, чтобы отправить осужденных на войну, так как, согласно указу о мобилизации, со службы увольняются только военные с уголовными сроками.