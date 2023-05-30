«РИА Новости»: в Москве задержали сотрудницу фонда Save Ukraine, планировавшую вывезти украинских детей-сирот

В Москве силовики задержали украинку, которая собиралась вывезти детей-сирот из оккупированных регионов за границу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник агентства.
Save Ukraine — украинский фонд, который занимается эвакуацией и гуманитарной помощью семьям и детям, которые находятся в зоне боевых действий. Также фонд вывозит с оккупированных территорий депортированных из Украины детей.
Ранее независимая команда активисток и активистов при поддержке «Новой-Европа» и Теплицы социальных технологий запустили проект Kidmapping, цель которого — поиск информации о местонахождении детей, депортированных из Украины.
Kidmapping также кооперирует с гуманитарными организациями, которые впоследствии работают над тем, чтобы возвратить этих детей домой. Основой проекта стала интерактивная карта с информацией, помогающей в поиске детей.
В Москве силовики задержали украинку, которая собиралась вывезти детей-сирот из оккупированных регионов за границу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.
«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник агентства.
Save Ukraine — украинский фонд, который занимается эвакуацией и гуманитарной помощью семьям и детям, которые находятся в зоне боевых действий. Также фонд вывозит с оккупированных территорий депортированных из Украины детей.
Ранее независимая команда активисток и активистов при поддержке «Новой-Европа» и Теплицы социальных технологий запустили проект Kidmapping, цель которого — поиск информации о местонахождении детей, депортированных из Украины.
Kidmapping также кооперирует с гуманитарными организациями, которые впоследствии работают над тем, чтобы возвратить этих детей домой. Основой проекта стала интерактивная карта с информацией, помогающей в поиске детей.