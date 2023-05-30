«РИА Новости»: в Москве задержали сотрудницу фонда Save Ukraine, планировавшую вывезти украинских детей-сирот

В Москве силовики задержали украинку, которая собиралась вывезти детей-сирот из оккупированных регионов за границу. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на источник в силовых ведомствах.

«В Москве задержана гражданка Украины, которая прибыла в Россию по заданию фонда Save Ukraine (работает с СБУ) для вывоза детей-сирот с освобожденных территорий», — сообщил собеседник агентства.

Save Ukraine — украинский фонд, который занимается эвакуацией и гуманитарной помощью семьям и детям, которые находятся в зоне боевых действий. Также фонд вывозит с оккупированных территорий депортированных из Украины детей.