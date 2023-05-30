Госдума приняла законопроект, исключающий из списка отягощающих обстоятельств совершение преступления сотрудником полиции

Государственная Дума России приняла во втором и третьем чтениях законопроект, согласно которому совершение преступления сотрудником полиции больше не будет считаться отягощающим обстоятельством. Информация об этом появилась в базе законопроектов.

Согласно документу, пункт «о» части 1 статьи 63 Уголовного кодекса РФ, в котором говорится, что совершение умышленного преступления сотрудником МВД является отягощающим обстоятельством, должен быть признан утратившим силу.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что этот пункт дискриминирует сотрудников МВД по сравнению с сотрудниками других правоохранительных органов — судов, прокуратуры, ФСБ, ФСО, Росгвардии, ФСИН, военной полиции, таможни.

«Введение предлагаемого изменения <…> позволит восстановить логику законодательного регулирования и избежать тем самым подчеркивания незаслуженного и несправедливого недоверия к действующим сотрудникам органов внутренних дел России», — сказано в документе.

В записке говорится, что, по данным Гепрокуратуры РФ, сотрудники всех правоохранительных органов совершают менее 1% всех преступлений в России, причем на сотрудников МВД приходится только одна треть от этого процента.

Законопроект был внесен на рассмотрение в октябре прошлого года.