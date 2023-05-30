Что произошло за ночь 30 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 95 дней. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников. Киев три раза за сутки подвергся обстрелу. Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В результате столкновения между сербскими активистами и миротворцами KFOR (международный контингент НАТО в Косово), пострадали 34 военных. Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации.

Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации. Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США, сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением».

сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением». На 88-м году жизни умер немецкий физик и лауреат Нобелевской премии по физиологии за 2008 год Харальд цур Хаузен, сообщает Германский Центр по исследованию рака. Война России против Украины идет уже год и 95 дней. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников.

По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников. Киев три раза за сутки подвергся обстрелу. Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.

Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах. В результате столкновения между сербскими активистами и миротворцами KFOR (международный контингент НАТО в Косово), пострадали 34 военных. Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации.

Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации. Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США, сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением».

сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением». На 88-м году жизни умер немецкий физик и лауреат Нобелевской премии по физиологии за 2008 год Харальд цур Хаузен, сообщает Германский Центр по исследованию рака. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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