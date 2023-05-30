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Что произошло за ночь 30 мая. Коротко
- Война России против Украины идет уже год и 95 дней. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников.
- Киев три раза за сутки подвергся обстрелу. Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.
- В результате столкновения между сербскими активистами и миротворцами KFOR (международный контингент НАТО в Косово), пострадали 34 военных. Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации.
- Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США, сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением».
- На 88-м году жизни умер немецкий физик и лауреат Нобелевской премии по физиологии за 2008 год Харальд цур Хаузен, сообщает Германский Центр по исследованию рака.
- Война России против Украины идет уже год и 95 дней. Беспилотники атаковали Москву и Подмосковье. По словам мэра столицы Сергея Собянина, несколько жилых зданий получили «незначительные повреждения». О пострадавших не сообщается. Звуки взрывов были слышны в Одинцово, Красногорске, в районе Новой Риги, Барвихе. По данным Baza, ПВО сбила более десяти беспилотников.
- Киев три раза за сутки подвергся обстрелу. Один человек погиб, четыре человека пострадали. По предварительным данным, было уничтожено более 20 беспилотников. Из-за падения обломков пожары начались в Дарницком, Печерском, Голосеевском, Подольском и Святошинском районах.
- В результате столкновения между сербскими активистами и миротворцами KFOR (международный контингент НАТО в Косово), пострадали 34 военных. Ситуация в регионе все еще остается напряженной. Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Борель заявил, что организация осуждает насилие и призывает к деэскалации.
- Китай отказался от проведения встречи министров обороны КНР и США, сообщает The Wall Street Journal. Представители Минобороны США назвали отказ Китая от встречи, которая должна была пройти в Сингапуре на этой неделе, «необычно резким заявлением».
- На 88-м году жизни умер немецкий физик и лауреат Нобелевской премии по физиологии за 2008 год Харальд цур Хаузен, сообщает Германский Центр по исследованию рака.
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