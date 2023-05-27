«Знаешь, чем отличается наше время от 1937 года? Ничем»

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк в пятницу 26 мая подтвердила, что Черногория выдала России ростовчанина Алексея Манукина. По версии следствия, он на почве детских обид жестоко избил отца. От полученных травм пожилой мужчина скончался. «В сопровождении сотрудников Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории экстрадирован россиянин Алексей Манукин. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека, повлекшего по неосторожности смерть», — говорится в сообщении. Судя по записям в социальных сетях, в последний раз Алексей выходил на связь 24 мая. Предположительно он направлялся в Словению, где хотел попросить убежища. Жителя Ростова-на-Дону арестовали в декабре 2016 года. Алексей Манукин долго отрицал свою вину. Он настаивал, что отец стал жертвой черных риелторов, которые несколько лет уговаривали семью продать дом, расположенный в центре Ростова-на-Дону. Неизвестным людям удалось завладеть половиной дома, после чего Алексей встал на защиту семейной собственности. За несколько недель до гибели пожилого мужчины неожиданно умерла его сожительница. Жители других домов того же квартала неоднократно жаловались на угрозы неизвестных, которые требовали продать недвижимость и освободить престижное место под застройку. В день трагедии Манукин-старший позвонил сыну и попросил приехать. По словам подсудимого, в трубке были слышны стоны и какой-то посторонний шум. Отца Манукин нашел избитым, вызвал скорую помощь и полицию. А позже стал главным подозреваемым. Сотрудники полиции поместили его в СИЗО и стали требовать подписать признательные показания.

«Меня били впятером, запястья рук замотали бинт-резиной, сцепили за спиной, сверху надели наручники и повалили на пол. 32-килограммовую гирю поставили между лопатками, один из полицейских на нее сел.

В это время двое выламывали руки, а еще двое держали за ноги. Я дважды отключался и понял, что скоро умру. Поэтому поставил подпись, где мне сказали, признавшись, что убивал отца ударами рук и ног. При этом никаких повреждений на руках и следов биоматериала на моей обуви обнаружено не было», — после отъезда из России Манукин рассказал тогда журналистам «МБХ.Медиа», как шло «следствие». «В первую ночь в камере меня посетил начальник отдела и сказал: «Подписывай явку, а то сделаем инвалидом», затем он добавил: «Знаешь, чем отличается наше время от 1937 года? Ничем», и вышел из камеры».

Заседание суда по делу о пожаре (слева). Пикет у здания суда (справа). Фото: Live Journal

В августе 2017 года квартал, где находился дом отца Манукина, сгорел полностью, подожженный сразу с нескольких концов. Это был самый крупный пожар в современной истории Ростова-на-Дону. В общей сложности сгорело больше ста домов, один человек погиб, около 600 остались без крыши над головой. Официально причиной пожара назвали случайную искру от провисших электропроводов, из-за которой загорелся мусор, а сильный ветер разнес огонь на площадь, превышающую 10 тысяч квадратных метров. В 2020 году суд присяжных в Ростове-на-Дону полностью оправдал Манукина. Однако в апелляции дело вернули на доследование. Не веря в правосудие и находясь под подпиской о невыезде, Алексей сбежал из страны. Он трижды пытался перейти границу в разных местах, но всюду получал предписание об ограничении выезда, наложенное на него службой судебных приставов за долги по кредитам. В своем блоге мужчина признался, что подкупил сотрудников ФССП, которые ненадолго сняли с него ограничения, и он смог улететь в Турцию.

К моменту, когда ростовчанин был на территории Черногории, его объявили в международный розыск. В апреле 2021 года Манукина арестовали на границе с Боснией. Так он оказался в миграционной тюрьме.

Условия содержания в изоляторе, в Черногории. Фото: Live Journal

На своей странице во Вконтакте и в «Живом журнале» Алексей три года делился подробностями уголовного дела, сравнивал условия содержания в СИЗО Черногории и Ростова, а также разрабатывал планы по дальнейшей легализации. Ростовская правозащитница Жанна Пшихопова говорит, что организация «Быть услышанным» помогала Алексею с первых дней его ареста в России. — Мы («Быть услышанным» — Е. Р.) давали заключение о нарушении прав и делали всё, чтобы ему помочь. И сильно рисковали, надо сказать, — вспоминает Пшихопова, имея в виду экспертное заключение, которое правозащитники предоставили властям Черногории в подкрепление ходатайства о запрете экстрадиции.

В январе 2022 года Черногория отказалась возвращать Манукина в Россию. За это время, по словам друзей, мужчина попытался организовать на Балканах бизнес.

При этом он не получил статус беженца в Черногории, а чтобы избежать депортации, решил воспользоваться особенностями международного права — Если запросить международную защиту, то под стражей будут содержать 14 месяцев, а после, примерно год-полтора, будут рассматривать факты и обстоятельства. На протяжении этого времени необходимо отмечаться у инспектора по иностранцам в г. Подгорице, и мои документы будут находиться в инспекции. Т. е. всё это время мне придется жить на птичьих правах, — писал он на своей странице в ноябре прошлого года. — Без запроса убежища могут содержать под стражей не более восьми месяцев. Поэтому международную защиту я запросил, по истечению восьми месяцев от нее отказался. Таким образом, российские силовики физически меня не успели забрать, а властям Черногории пришлось меня освободить, вернув все документы.