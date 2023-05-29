В Совфеде предложили не защищать права авторов фильмов из «недружественных» стран

В Совфеде РФ предложили до 2025 года не применять положения гражданского кодекса о защите прав правообладателей к авторам зарубежных фильмов из «недружественных» стран при показах их фильмов в России. Соответствующий законопроект разработали глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов и его заместитель Алексей Синицын, сообщает ТАСС.

В пояснительной записке говорится, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром. Проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм ГК РФ в 2023-2024 году не будет применяться в отношении правообладаетлей, «являющихся резидентами иностранных государств и территорий, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия, а также отказавшихся от предоставления прав на использование своих аудиовизуальных произведений в России».

«Указанные меры позволят выйти кинотеатрам на уровень безубыточности, что сохранит этот сегмент как по экономическим показателям, так и по показателям занятости. При этом необходимые отчисления в Фонд кино и Российское авторское общество сохранятся», — уточнил Кутепов.

В этом месяце Минкульт РФ отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца "Священный Паук"» режиссера Али Аббаси. Дистрибьютор картины в России «Экспонента Фильм» заявил РБК, что «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца "Священный паук"» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации