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Минкульт отозвал прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца "Священный Паук"» о маньяке, убивавшем секс‑работниц

Министерство культуры отозвало прокатное удостоверение у иранского фильма «Убийца «Священный Паук»» режиссера Али Аббаси. Об этом сообщило издание «Бюллетень кинопрокатчика».

Дистрибьютор картины в России «Экспонента Фильм» заявил РБК, что «решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм «Убийца "Священный паук"» принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации».

Подробности не сообщаются.

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Фильм «Убийца "Священный Паук"» Али Аббаси вышел в прокат 11 мая. Это триллер о серийном убийце в Мешхаде, который охотился на уличных секс-работниц и убивал их у себя дома. В 2001 году маньяк, о котором снят фильм, убил 16 женщин на улицах города.

В прошлом году награда Каннского фестиваля за лучшую женскую роль досталась Заре Амир Эбрахими, сыгравшей в этом фильме.

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