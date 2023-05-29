В Краснодаре запретили вывески на иностранных языках

Городская дума Краснодара поддержала запрет на оформление вывесок на иностранных языках. Об этом говорится на сайте администрации города.

Решение вступит в силу с 1 сентября этого года. Оно не коснется зарегистрированных товарных знаков.

По словам главного архитектора Краснодара Артема Саламатина, изменения будут происходить постепенно. На магистральных улицах и в границах исторического центра города вывески нужно будет сменить до 1 марта 2024, в остальных частях города — до 1 сентября 2024.

О решении бороться с иностранными вывесками мэр Краснодара Евгений Наумов объявил в феврале. По его словам, они выглядят «непатриотично». «В Лондоне, Вашингтоне, наверное, нет 90% вывесок на русском языке. Проработайте этот вопрос», — сказал он.

Подобная инициатива была также озвучена в Госдуме. Прошлым летом спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин сообщил, что был подготовлен текст законопроекта, который бы запретил вывески на иностранных языках. Однако документ так и не внесли на рассмотрение.