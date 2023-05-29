В Косово произошли столкновения сербов с подразделениями KFOR. Вучич заявил, что цель косовских властей — поссорить Сербию и НАТО

Издание «Новости» пишет со ссылкой на директора клиники в Косовска-Митровице Златана Элека, что за медицинской помощью обратились 50 человек. N1 сообщает , что в столкновениях были задействованы светошумовые гранаты, слезоточивый газ, камни и бутылки.

На севере Косова произошли столкновения этнических сербов с миротворцами KFOR (Kosovo Force, международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово). Пострадали около 25 миротворцев, передает Reuters.

На фоне обострения президент Сербии Александр Вучич выступил с экстренным обращением к народу. Он заявил, что в столкновениях виноваты косовские власти, в частности премьер Альбин Курти.

«Все из-за желания [Курти] спровоцировать большой конфликт между сербами и НАТО, и он один виноват во всем происходящем, умывает руки и говорит, что это он к этому не имеет отношения», — сказал он (цитата по RTS).

По словам Вучича, 52 серба получили ранения и обратились за помощью, трое человек получили серьезные ранения. Кроме того, Вучич заявил, что 41 военнослужащий KFOR был ранен, среди них также три человека с тяжелыми ранениями.

«Мы развернули наши силы в соответствии с ситуацией в местах, где считаем это необходимым», — сказал президент Сербии.

26 мая в должность вступили новые главы местных администраций, избранные по итогу апрельских выборов, бойкотированных сербской частью населения. Мэрами стали косовские албанцы. С пятницы граждане Звечана, Лепосавича, Зубин-Потока и Косовска-Митровицы с сербским большинством бойкотируют работу новоизбранных мэров.