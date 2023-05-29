Присяжные в Ростове оправдали шестерых участников перестрелки двух фермерских семей, в результате которой в 2019 году погибли пять человек

Коллегия присяжных оправдала шестерых участников перестрелки в Орловском районе Ростовской области, случившейся в октябре 2019 года, сообщили местным изданиям 161.RU и «Блокнот» в пресс-службе Ростовского областного суда.

На скамье подсудимых находились шесть человек — Василий Дакишвили, Гиоргий Дакишвили, Заури Дакишвили, Рашид Ибрагимов, Мераби Мамаев, Сулим Мусаев. Всех они признаны непричастными к преступлению и освобождены из-под стражи. Фигурантов дела обвиняли в причинении вреда здоровью, убийстве и соучастии в убийстве.

Перестрелка между представителями двух чеченских семей — фермеров Бациевых и Дакишвили — произошла 22 октября 2019 года на безлюдной дороге между хуторами Чернозубов и Камышевка. В тот день они собрались, чтобы выяснить судьбу бывшего пастбища площадью в 20 га. Сельхозкооператив «Новоселовский» с 2018 года арендовал эти земли у бывших колхозников, получивших паи в процессе приватизации. Бациевы выкупили землю и потребовали от кооператоров уйти.