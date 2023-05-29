Польша приняла постановление о закрытии границы для грузовиков из России и Беларуси

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом, как передает ТАСС, объявили в Министерстве внутренних дел и администрации страны.

Решение будет действовать «до особого распоряжения».

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.