Польша приняла постановление о закрытии границы для грузовиков из России и Беларуси

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом, как передает ТАСС, объявили в Министерстве внутренних дел и администрации страны.
Решение будет действовать «до особого распоряжения».
«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.
29 мая Польша ввела санкции против 365 белорусских физлиц. Кроме того, польские власти постановили заморозить средства 20 организаций и 16 лиц, связанных «в основном с российским капиталом».
23 мая в Госдуме предложили запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России. Депутаты также предложили правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.
Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом, как передает ТАСС, объявили в Министерстве внутренних дел и администрации страны.
Решение будет действовать «до особого распоряжения».
«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.
29 мая Польша ввела санкции против 365 белорусских физлиц. Кроме того, польские власти постановили заморозить средства 20 организаций и 16 лиц, связанных «в основном с российским капиталом».
23 мая в Госдуме предложили запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России. Депутаты также предложили правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.