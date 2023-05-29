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НовостиОбщество

Польша приняла постановление о закрытии границы для грузовиков из России и Беларуси

Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом, как передает ТАСС, объявили в Министерстве внутренних дел и администрации страны.

Решение будет действовать «до особого распоряжения».

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.

29 мая Польша ввела санкции против 365 белорусских физлиц. Кроме того, польские власти постановили заморозить средства 20 организаций и 16 лиц, связанных «в основном с российским капиталом».

23 мая в Госдуме предложили запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России. Депутаты также предложили правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.

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Польша с 1 июня закрывает движение через свою границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами. Об этом, как передает ТАСС, объявили в Министерстве внутренних дел и администрации страны.

Решение будет действовать «до особого распоряжения».

«С полуночи 1 июня (четверг) будет приостановлено до особого распоряжения движение товаров через границу с Республикой Беларусь для грузовых автомобилей, тягачей, прицепов, в том числе полуприцепов и автопоездов, зарегистрированных на территории Республики Беларусь или Российской Федерации», — говорится в тексте постановления.

29 мая Польша ввела санкции против 365 белорусских физлиц. Кроме того, польские власти постановили заморозить средства 20 организаций и 16 лиц, связанных «в основном с российским капиталом».

23 мая в Госдуме предложили запретить проезд польских автомобильных перевозчиков по России. Депутаты также предложили правительству РФ исключить возможность заправлять автомобили польских перевозчиков топливом по российским ценам.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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