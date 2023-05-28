ВСУ: Украина за ночь подверглась самой массированной атаке дронами с начала войны

За ночь Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed, заявили в Вооруженных силах Украины.

«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed» с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край», — говорится в сообщении.



Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.

Власти Киева также заявили, что столица Украины подверглась самой массированной атаке дронами. В городской администрации сообщили, что силы ПВО сбили более 40 беспилотников. 28 мая в Киеве отмечается День города.

В результате падения обломков погиб 41-летний мужчина, 35-летнюю женщину госпитализировали, передал мэр Киева Виталий Кличко.