ВСУ: Украина за ночь подверглась самой массированной атаке дронами с начала войны

За ночь Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed, заявили в Вооруженных силах Украины.
«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed» с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край», — говорится в сообщении.
Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.
Власти Киева также заявили, что столица Украины подверглась самой массированной атаке дронами. В городской администрации сообщили, что силы ПВО сбили более 40 беспилотников. 28 мая в Киеве отмечается День города.
В результате падения обломков погиб 41-летний мужчина, 35-летнюю женщину госпитализировали, передал мэр Киева Виталий Кличко.
В одном из торговых центров загорелась крыша, пожар также возник на территории стройки. Кроме того, возгорание на площади 1000 квадратных метров произошло на территории предприятия.
Минобороны России не комментировало удар.
За ночь Россия выпустила по Украине рекордное количество дронов Shahed, заявили в Вооруженных силах Украины.
«В ночь на 28 мая 2023 года враг атаковал Украину иранскими ударными дронами «Shahed» с северного направления — Брянская область, и южного — Краснодарский край», — говорится в сообщении.
Всего зафиксированы пуски 54 дронов. Из них, по данным ВСУ, уничтожены 52 беспилотника.
Власти Киева также заявили, что столица Украины подверглась самой массированной атаке дронами. В городской администрации сообщили, что силы ПВО сбили более 40 беспилотников. 28 мая в Киеве отмечается День города.
В результате падения обломков погиб 41-летний мужчина, 35-летнюю женщину госпитализировали, передал мэр Киева Виталий Кличко.
В одном из торговых центров загорелась крыша, пожар также возник на территории стройки. Кроме того, возгорание на площади 1000 квадратных метров произошло на территории предприятия.
Минобороны России не комментировало удар.