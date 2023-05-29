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Константина Райкина назначили ректором Театральной школы Константина Райкина

Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральная школа Константина Райкина), сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

Также в пресс-релизе указывается, что Райкин останется худруком ВШСИ. Назначение театрального режиссера на пост, как сказано в заявлении, означает, что «все юридические вопросы полностью урегулированы».

В релизе Райкин рассказывает о предстоящих планах института: открытие эндаумент-фонда и запуск региональной программы дополнительного образования и повышения квалификации.

В самом релизе также упоминается бывший ректор ВШСИ Анатолий Полянкин, который умер в июне 2022 года. В годовщину его смерти в учебном заведении установят памятную доску.

В марте 2022 года сообщалось, что ВШСИ приостанавливает работу из-за «ухудшения материального положения». После этого Райкина уволили с поста худрука. Студенты, которые узнали о приостановке деятельности постфактум, направили к институту коллективный иск. Полянкина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отправили под домашний арест.

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Художественного руководителя театра «Сатирикон» Константина Райкина назначили ректором Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, Театральная школа Константина Райкина), сообщается в пресс-релизе на сайте университета.

Также в пресс-релизе указывается, что Райкин останется худруком ВШСИ. Назначение театрального режиссера на пост, как сказано в заявлении, означает, что «все юридические вопросы полностью урегулированы».

В релизе Райкин рассказывает о предстоящих планах института: открытие эндаумент-фонда и запуск региональной программы дополнительного образования и повышения квалификации.

В самом релизе также упоминается бывший ректор ВШСИ Анатолий Полянкин, который умер в июне 2022 года. В годовщину его смерти в учебном заведении установят памятную доску.

В марте 2022 года сообщалось, что ВШСИ приостанавливает работу из-за «ухудшения материального положения». После этого Райкина уволили с поста худрука. Студенты, которые узнали о приостановке деятельности постфактум, направили к институту коллективный иск. Полянкина обвинили в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК) и отправили под домашний арест.

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