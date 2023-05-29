Что произошло за ночь 29 мая. Коротко

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Новая газета Европа Война России против Украины идет уже год и 94 дня. Власти Киева сообщили, что город в 15-й раз с начала мая подвергся воздушной атаке. Силы украинской системы ПВО сбили более 40 целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, заявили в Киевской городской военной администрации. Жертв нет. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на воскресенье Россия применила против Украины 59 иранских беспилотников «Shahed», 58 из которых были сбиты. В Одессе произошло возгорание в порту после падения обломков сбитого дрона-камикадзе «Shahed-131/136», сообщает оперативное командование «Юг». Пожар ликвидировали. По информации командования, во время ночной атаки было сбито три дрона в Николаевской области и один — в Одесской. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявил, что предварительно Эрдоган получил 52,14 процента голосов избирателей, а его соперник, глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента. Телеканал CNN Turk отметил, что результаты уже не изменятся. Эрдоган выступил перед сторонниками в Стамбуле. Он назвал голосование праздником демократии и поблагодарил за поддержку. Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что фразы Грэма «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были сказаны в разное время беседы. Фраза об удачной трате денег касалась финансовой помощи Украине от США. Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Грэма после того, как в телеграм-канале Зеленского появилась видеозапись, смонтированная таким образом, что диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм. Война России против Украины идет уже год и 94 дня. Власти Киева сообщили, что город в 15-й раз с начала мая подвергся воздушной атаке. Силы украинской системы ПВО сбили более 40 целей. В результате падения обломков в Подольском районе пробило крышу жилого дома, заявили в Киевской городской военной администрации. Жертв нет. По данным Генштаба ВСУ, в ночь на воскресенье Россия применила против Украины 59 иранских беспилотников «Shahed», 58 из которых были сбиты. В Одессе произошло возгорание в порту после падения обломков сбитого дрона-камикадзе «Shahed-131/136», сообщает оперативное командование «Юг». Пожар ликвидировали. По информации командования, во время ночной атаки было сбито три дрона в Николаевской области и один — в Одесской. Реджеп Тайип Эрдоган победил во втором туре выборов президента Турции. Глава ЦИК страны Ахмет Йенер заявил, что предварительно Эрдоган получил 52,14 процента голосов избирателей, а его соперник, глава Республиканской народной партии (РНП) Кемаль Кылычдароглу — 47,86 процента. Телеканал CNN Turk отметил, что результаты уже не изменятся. Эрдоган выступил перед сторонниками в Стамбуле. Он назвал голосование праздником демократии и поблагодарил за поддержку. Агентство Reuters ознакомилось с полной версией записи встречи американского сенатора Линдси Грэма и президента Украины Владимира Зеленского. Журналисты выяснили, что фразы Грэма «Русские умирают» и «Мы никогда еще не тратили деньги так удачно» были сказаны в разное время беседы. Фраза об удачной трате денег касалась финансовой помощи Украине от США. Накануне глава СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против Грэма после того, как в телеграм-канале Зеленского появилась видеозапись, смонтированная таким образом, что диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм. Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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