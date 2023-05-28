«Заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сенатора США Линдси Грэм

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против американского сенатора Линдси Грэм за его высказывания, произнесенные во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК.

«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе.

Не уточняется, по какой статье собираются возбудить уголовное дело.

Речь идет о видеозаписи встречи Зеленского и Грэма, которая прошла в Киеве 26 мая. Ролик был смонтирован таким образом, что диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм.