«Заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России». Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против сенатора США Линдси Грэм

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против американского сенатора Линдси Грэм за его высказывания, произнесенные во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК.
«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе.
Не уточняется, по какой статье собираются возбудить уголовное дело.
Речь идет о видеозаписи встречи Зеленского и Грэма, которая прошла в Киеве 26 мая. Ролик был смонтирован таким образом, что диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм.
Неизвестно, так ли звучала фраза сенатора в оригинале. Ролик представляет собой нарезку фрагментов встречи.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. «Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.
Представительница российского МИД Мария Захарова сравнила помощь США Украине с работой американских предприятий в фашисткой Германии.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в США тратят деньги не только на убийство русских, но и на убийство обычных людей и даже сенаторов.
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — написал Медведев.
Американская и украинская стороны пока не высказывались о ситуации.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против американского сенатора Линдси Грэм за его высказывания, произнесенные во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале СК.
«На распространенной в сети Интернет видеозаписи американский сенатор Линдси Грэм в ходе встречи с президентом Украины заявил о финансовом участии США в причинении смерти гражданам России», — говорится в пресс-релизе.
Не уточняется, по какой статье собираются возбудить уголовное дело.
Речь идет о видеозаписи встречи Зеленского и Грэма, которая прошла в Киеве 26 мая. Ролик был смонтирован таким образом, что диалог между украинским лидером и американским сенатором звучал так: Зеленский сказал, что украинцы в этой войне борются за свободу, «либо свободные, либо мертвые <…> Сейчас мы свободны. И будем свободными». «Да. И россияне умирают. Это лучшее, на что мы тратили деньги», — отвечает Грэм.
Неизвестно, так ли звучала фраза сенатора в оригинале. Ролик представляет собой нарезку фрагментов встречи.
Ситуацию прокомментировали в Кремле. «Трудно представить себе большего позора для страны, чем иметь таких сенаторов», — заявил пресс-секретарь президента США Дмитрий Песков.
Представительница российского МИД Мария Захарова сравнила помощь США Украине с работой американских предприятий в фашисткой Германии.
Председатель Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в США тратят деньги не только на убийство русских, но и на убийство обычных людей и даже сенаторов.
«Пусть он вспомнит печальную судьбу Роберта Кеннеди, Хьюи Лонга, Клементы Карлоса Пинкни, Джона Мильтона Эллиотта, Уэйна Оуэнса, а также других американских политиков», — написал Медведев.
Американская и украинская стороны пока не высказывались о ситуации.