Как минимум три человека погибли в результате перестрелки на иранско-афганской границе

Два иранских пограничника и один боец «Талибана»* погибли во время перестрелки на границе Ирана и Афганистана. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на иранские государственные СМИ и представителя «Талибана».

Кроме того, несколько человек были ранены.

Неизвестно, что стало причиной инцидента и кто именно спровоцировал перестрелку.

В Афганистане винят в произошедшем иранцев. «Сегодня в провинции Нимроз иранские пограничники открыли огонь в сторону Афганистана и встретили ответную реакцию <…> Сейчас ситуация находится под контролем. Исламский Эмират не хочет воевать со своими соседями», — заявил представитель «Талибана».

Заместитель начальника полиции Ирана Касем Резаи утверждает, что перестрелку начали «талибы».

«Не соблюдая международные законы и добрососедство, силы «талибов» начали стрелять по контрольно-пропускному пункту Сасоли <…> что вызвало решительный ответ», — сказал он.

По словам представителя «Талибана», с обоих сторон было убито по одному человеку, несколько человек были ранены.

Государственные иранские информагентства сообщают, что со стороны Ирана было убито два человека, еще два получили ранения.

После инцидента иранские власти закрыли пограничный переход Милак-Зарандж «до дальнейшего уведомления».

Ранее президент Ирана Ибрагим Раиси предостерег «талибов» о том, что не стоит нарушать права иранцев на воду в их общей реке Гильменд, обеспеченные договором 1973 года. Он призвал представителей «Талибана» разрешить иранским гидрологам проверить уровень воды в реке, которая берет начало в афганском горном хребте Гиндукуш.