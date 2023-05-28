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«Единая Россия» исключила из партии экс-депутата Магомеда Гаджиева. В пятницу его внесли в реестр «иноагентов»

Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, внесенного в реестр «иноагентов», исключили из партии «Единая Россия». Об этом говорится на сайте дагестанского отделения партии.

В пресс-службе заявили, что Гаджиев исключен за «действия, дискредитирующие партию».

Магомед Гаджиев. Фото: сайт Госдумы

Магомед Гаджиев. Фото: сайт Госдумы

Минюст включил экс-депутата в реестр «иноагентов» в пятницу. Ведомство объяснило, что Гаджиев, «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». Также Минюст заявил, что Гаджиев открыто поддерживал власти Украины.

Румынское издание RBN выпустило в марте расследование про Гаджиева. Журналисты заявили, что в их распоряжении оказалась аудиозапись, на которой Гаджиев выражает готовность рассказать конфиденциальную информацию. Утверждается, что таким образом бывший депутат планировал получить европейский паспорт.

Впервые мандат депутата Госдумы Гаджиев получил в 2003 году. В 2016 году он был избран от «Единой России» на последний депутатский срок. До избрания депутатом Гаджиев был заместителем начальника управления Министерства РФ по налогам и сборам.

В августе 2021 года Гаджиев подарил $1 млн своему дагестанскому борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву за победу на олимпиаде в Токио. Согласно опубликованной на тот момент налоговой декларации, доход Гаджиева суммарно за десять лет составил 54,2 млн руб. ($737 тыс.).

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Бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, внесенного в реестр «иноагентов», исключили из партии «Единая Россия». Об этом говорится на сайте дагестанского отделения партии.

В пресс-службе заявили, что Гаджиев исключен за «действия, дискредитирующие партию».

Магомед Гаджиев. Фото: сайт Госдумы

Магомед Гаджиев. Фото: сайт Госдумы

Минюст включил экс-депутата в реестр «иноагентов» в пятницу. Ведомство объяснило, что Гаджиев, «находясь за пределами Российской Федерации, с целью получения иностранного гражданства выражал готовность сотрудничать с иностранными источниками». Также Минюст заявил, что Гаджиев открыто поддерживал власти Украины.

Румынское издание RBN выпустило в марте расследование про Гаджиева. Журналисты заявили, что в их распоряжении оказалась аудиозапись, на которой Гаджиев выражает готовность рассказать конфиденциальную информацию. Утверждается, что таким образом бывший депутат планировал получить европейский паспорт.

Впервые мандат депутата Госдумы Гаджиев получил в 2003 году. В 2016 году он был избран от «Единой России» на последний депутатский срок. До избрания депутатом Гаджиев был заместителем начальника управления Министерства РФ по налогам и сборам.

В августе 2021 года Гаджиев подарил $1 млн своему дагестанскому борцу вольного стиля Абдулрашиду Садулаеву за победу на олимпиаде в Токио. Согласно опубликованной на тот момент налоговой декларации, доход Гаджиева суммарно за десять лет составил 54,2 млн руб. ($737 тыс.).

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