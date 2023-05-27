Вучич заявил об уходе с поста лидера правящей партии Сербии

Президент Сербии Александр Вучич объявил, что уходит с поста лидера правящей партии страны — Сербской прогрессивной партии, сообщает местное издание N1.

Заявление он сделал на митинге, прошедшем накануне. Президент предложил на этот пост кандидатуру министра обороны Милоша Вучевича.

Вучич отметил, что Вучевич был с партией «с самого начала».

«Я знал его отца, который был одним из самых уважаемых адвокатов в Нови-Саде. Я знаю, что он из хороший семьи, и знаю, как он верен партии. […] Уверен, что с моей и вашей поддержкой он сможет проделать большую работу», — заявил президент Сербии, объясняя свое предложение.

При этом Вучич сказал, что слишком сильно любит партию и никогда не покинет ее. Он подчеркнул, что гордится тем, что «все эти годы возглавлял лучшую партию в стране». Он стал председателем партии в мае 2012 года.

Вчера вечером в Белграде прошел митинг в поддержку президента Вучича, организованный возглавляемой им партией. Глава государства начал мероприятие с минуты молчания в память о погибших во время стрельбы в школе и в общине Младеновац.

Независимые сербские СМИ писали, что для привлечения на митинг больше участников, «СПС» арендовала более 2 тысяч автобусов.