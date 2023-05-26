Журналисты подтвердили гибель более 24 тысяч российских военных на войне в Украине

С начала полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года погибли как минимум 24 005 российских военных. К такому выводу пришли журналисты Русской службы «Би-би-си» и «Медиазоны», проанализировав данные из открытых источников.

«Треть всех этих потерь приходится на тех, кто до начала вторжения не был связан с армией — добровольцев, мобилизованных, заключенных и недавно набранных сотрудников ЧВК», — говорится в сообщении.

Журналисты предполагают, что составленный ими список может содержать по меньшей мере в два раза меньше имен погибших, чем в действительности захоронено в России. Они пришли к такому выводу, изучая обстановку на кладбищах в более чем 65 российских населенных пунктах на протяжении последних 15 месяцев.

«По наиболее консервативной оценке, всего в ходе вторжения в Украину Россия могла потерять убитыми 48 тысяч человек. Потери России с учетом тех, кто выбыл из строя по причине ранения или смерти могут составлять по меньшей мере 216 тысяч человек», — пишет Русская службы «Би-би-си».

Последняя цифра получена на основе наблюдений Центра военно-морского анализа США. По его данным, на каждого погибшего российского военного в Украине приходится в среднем около трех с половиной раненых.