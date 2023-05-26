WSJ написала, что Китай предлагал Европе оставить России оккупированные территории. В Москве пригрозили газете последствиями для Гершковича

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал Европу добиться немедленного прекращения огня на территории Украины, «оставив» России оккупированные территории. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами.
По данным издания, Ли Хуэй также предлагал европейским странам заявить о своей «автономии от США» и рассмотреть Китай как экономическую альтернативу Вашингтону. В мае он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.
При этом WSJ отмечает, что официальные лица не верят в возможности мира, пока российские войска не выйдут с территории Украины.
Один дипломат заявил изданию, что основные интересы Китая могут заключаться в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва не применила ядерное оружие.
Сегодня, 26 мая, Ли Хуэй прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
После выхода статьи WSJ РИА Новости опубликовало заявление «информированного источника в Москве», который пригрозил изданию последствиями для арестованного журналиста Эвана Гершковича.
«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича», — сказал неназванный собеседник агентства.
«Источник» заявил, что в последние дни американеская газета выпустила ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России.
Журналиста WSJ Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Он интересовался отношением граждан России к ЧВК «Вагнер» и ездил в Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. По данным источников Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил задержание и арест Гершковича.
Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал Европу добиться немедленного прекращения огня на территории Украины, «оставив» России оккупированные территории. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами.
По данным издания, Ли Хуэй также предлагал европейским странам заявить о своей «автономии от США» и рассмотреть Китай как экономическую альтернативу Вашингтону. В мае он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.
При этом WSJ отмечает, что официальные лица не верят в возможности мира, пока российские войска не выйдут с территории Украины.
Один дипломат заявил изданию, что основные интересы Китая могут заключаться в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва не применила ядерное оружие.
Сегодня, 26 мая, Ли Хуэй прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.
После выхода статьи WSJ РИА Новости опубликовало заявление «информированного источника в Москве», который пригрозил изданию последствиями для арестованного журналиста Эвана Гершковича.
«Если Wall Street Journal продолжит заниматься деятельностью, не связанной с журналистикой, публикуя дезинформацию в отношении России, это будет означать, что редакцию вообще не интересует судьба Гершковича», — сказал неназванный собеседник агентства.
«Источник» заявил, что в последние дни американеская газета выпустила ряд статей с ложными утверждениями, касающимися России.
Журналиста WSJ Гершковича задержали в Екатеринбурге 29 марта. Он интересовался отношением граждан России к ЧВК «Вагнер» и ездил в Нижний Тагил, где расположено производство «Уралвагонзавода». Сейчас он находится в СИЗО «Лефортово» в Москве. По данным источников Bloomberg, президент России Владимир Путин лично одобрил задержание и арест Гершковича.