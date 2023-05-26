WSJ написала, что Китай предлагал Европе оставить России оккупированные территории. В Москве пригрозили газете последствиями для Гершковича

Спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй призвал Европу добиться немедленного прекращения огня на территории Украины, «оставив» России оккупированные территории. Об этом написал The Wall Street Journal со ссылкой на западных чиновников, знакомых с переговорами.

По данным издания, Ли Хуэй также предлагал европейским странам заявить о своей «автономии от США» и рассмотреть Китай как экономическую альтернативу Вашингтону. В мае он посетил Киев, Варшаву, Берлин, Париж и Брюссель.

При этом WSJ отмечает, что официальные лица не верят в возможности мира, пока российские войска не выйдут с территории Украины.

Один дипломат заявил изданию, что основные интересы Китая могут заключаться в том, чтобы Россия не проиграла войну и чтобы Москва не применила ядерное оружие.

Сегодня, 26 мая, Ли Хуэй прибыл в Россию, чтобы провести переговоры с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.