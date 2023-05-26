Суд в Москве назначил ограничение свободы мужчине, следившему за бывшей девушкой. Ранее его освободили от наказания

Мосгорсуд назначил ограничение свободы на один год и восемь месяцев Ивану Матвееву, который более двух лет после расставания преследовал бывшую девушку Елену Самохину. Об этом сообщает «Консорциум женских неправительственных объединений».

Мужчине запрещено покидать жилище в ночное время и выезжать дальше города проживания. Также Матвеев обязан являться в уголовно-исполнительную инспекцию для регистрации каждый месяц.

Ранее суд назначил мужчине 600 часов обязательных работ. Его признали виновным по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) и об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК).

В марте прошлого года Матвеев провел сутки под стражей, а с июля по январь находился под запретом определенных действий — ему было нельзя выходить из дома и пользоваться интернетом. С учетом этой информации суд посчитал назначенное наказание в виде обязательных работ полностью отбытым.

После решения суда мужчина продолжил посылать угрозы Елене и ее родным. Поскольку Самохина заблокировала номер Матвеева, он отправлял ей по одному рублю на банковские карты, а в сообщениях к переводам писал угрозы.

«Ладно жди звонка от мамы с переломанными ногами. Я тебя везде достану и эту с**у. Только ты можешь переломами отделаться. Я ее я по любому завалю. Так что суч у тебя время до завтра потом я начинаю искать и пытать твоих близких», — написал Матвеев одному из друзей девушки.

После этого адвокат Иван Пугачев подал апелляционную жалобу на решение Измайловского суда с требованием изменить наказание Матвееву на более строгое.

Также в суд было подано заявление о необходимости применения мер государственной защиты к матери Елены в связи с угрозой ее безопасности. Никаких практических мер для защиты женщины принято не было.