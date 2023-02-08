В Москве приговорили к обязательным работам мужчину, более двух лет следившего за бывшей девушкой. Суд затем освободил его от наказания

Измайловский районный суд Москвы назначил 600 часов обязательных работ Ивану Матвееву, который более двух лет после расставания преследовал бывшую девушку Елену Самохину. Об этом сообщает Центр защиты пострадавших от домашнего насилия.

Суд признал Матвеева виновным по статьям о нарушении неприкосновенности частной жизни (ч. 1 ст. 137 УК) и об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК). В марте прошлого года Матвеев провел сутки под стражей, а с июля по январь находился под запретом определенных действий — ему было нельзя выходить из дома и пользоваться интернетом. С учетом этой информации суд посчитал назначенное наказание в виде обязательных работ полностью отбытым.

Иван и Елена расстались в 2020 году. С тех пор он преследовал девушку, в том числе собирал информацию о ее передвижениях в поездах, самолетах и другом транспорте через базу данных МВД «Розыск Магистраль», купленную в даркнете. Кроме того, Матвеев угрожал бывшей девушке убийством, а также установил Apple AirTag на автомобиль ее матери, чтобы следить за передвижениями членов семьи.