Россия в 12-й раз за май атаковала Киев дронами. В ВСУ заявили, что сбили 36 БПЛА из 36

Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

«Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, противник, по предварительным данным, применил барражирующие боеприпасы Shahed. Атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов», — заявил глава КГВА Сергей Попков.