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Россия в 12-й раз за май атаковала Киев дронами. В ВСУ заявили, что сбили 36 БПЛА из 36

Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

«Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, противник, по предварительным данным, применил барражирующие боеприпасы Shahed. Атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов», — заявил глава КГВА Сергей Попков.

По его словам, такую тактику Вооруженные силы РФ используют, чтобы «истощить» ПВО Украины. 

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что им удалось уничтожить 36 из 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131.

«В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства», — говорится в сообщении.

20 мая Россия атаковала Украину беспилотниками в 11-й раз с начала мая. Как сообщили в командовании Воздушных сил Украины, всего Россия выпустила по Киеву 18 дронов Shahed, все удалось уничтожить.

В результате падения обломков люди не пострадали, но загорелся жилой дом, были повреждены автомастерская, припаркованные машины, окна жилого дома и дорожное покрытие, рассказали в городской администрации.

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Россия в 12-й раз с начала мая атаковала Киев беспилотниками. Украинские силы ПВО уничтожили все воздушные цели. Об этом сообщает Киевская городская военная администрация (КГВА).

«Во время тревоги, продолжавшейся более трех часов, противник, по предварительным данным, применил барражирующие боеприпасы Shahed. Атака была массированной. Враг продолжает использовать тактику приступа в несколько волн, с интервалами между группами атакующих дронов», — заявил глава КГВА Сергей Попков.

По его словам, такую тактику Вооруженные силы РФ используют, чтобы «истощить» ПВО Украины. 

Воздушные силы Вооруженных сил Украины сообщили, что им удалось уничтожить 36 из 36 ударных дронов иранского производства Shahed-136/131.

«В общей сложности зафиксированы пуски 36 баражирующих боеприпасов с северного и южного направлений. Вероятно, враг имел целью атаковать критическую инфраструктуру и военные объекты в западных регионах государства», — говорится в сообщении.

20 мая Россия атаковала Украину беспилотниками в 11-й раз с начала мая. Как сообщили в командовании Воздушных сил Украины, всего Россия выпустила по Киеву 18 дронов Shahed, все удалось уничтожить.

В результате падения обломков люди не пострадали, но загорелся жилой дом, были повреждены автомастерская, припаркованные машины, окна жилого дома и дорожное покрытие, рассказали в городской администрации.

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Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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