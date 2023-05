Двадцатилетние двадцатых

Звездно-полосатый флаг вместо штор, постер с надписью I want to believe на стене — полупустая однушка на окраине Самары, в которой двое молодых парней скрываются от реальности и мечтают о новой лучшей жизни. Андрею и Матвею 22, оба приехали из Тольятти, чтобы не жить с родителями, поступили в случайные вузы. Впереди диплом, а дальше или армия, или неопределенность, в которой не видно никакого будущего — и уж тем более счастливого будущего вместе.