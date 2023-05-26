«Медуза»: в Крыму есть тайные СИЗО ФСБ, в которых пытают арестованных на оккупированных территориях украинцев

В аннексированном Симферополе в СИЗО №2 есть закрытое учреждение, подведомственное ФСБ, в котором содержатся арестованные на оккупированных украинских территориях люди, сообщает «Медуза» со ссылкой на бывших заключенных и адвокатов.

Они содержатся отдельно от остальных заключенных, а факт их пребывания в СИЗО тщательно скрывается — доступ в закрытое учреждение имеют только специально допущенные лица. Как рассказали адвокаты, закрытое СИЗО представляет собой отдельный спецблок, с табличкой «СИЗО №8» перед входом. Официально следственный изолятор с таким же названием зарегистрирован по тому же адресу, что и СИЗО №2. Согласно выписке ЕГРЮЛ, изолятор №8 официально появился только в октябре 2022 года, хотя по свидетельствам арестованных украинцев, первые заключенные с оккупированных территорий начали появляться в Симферополе еще с марта 2022 года.

По свидетельствам украинцев, которым удалось выйти из крымского СИЗО, к ним применяли насилие — использовали шокеры, душили, стреляли из пневматики, били и пытали током. Как рассказал «Медузе» заключенный симферопольского СИЗО № 1 Александр Тарасов, во время 9 мая его и сокамерников заставляли петь патриотические песни.