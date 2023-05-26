«Медуза»: в Крыму есть тайные СИЗО ФСБ, в которых пытают арестованных на оккупированных территориях украинцев

В аннексированном Симферополе в СИЗО №2 есть закрытое учреждение, подведомственное ФСБ, в котором содержатся арестованные на оккупированных украинских территориях люди, сообщает «Медуза» со ссылкой на бывших заключенных и адвокатов.
Они содержатся отдельно от остальных заключенных, а факт их пребывания в СИЗО тщательно скрывается — доступ в закрытое учреждение имеют только специально допущенные лица. Как рассказали адвокаты, закрытое СИЗО представляет собой отдельный спецблок, с табличкой «СИЗО №8» перед входом. Официально следственный изолятор с таким же названием зарегистрирован по тому же адресу, что и СИЗО №2. Согласно выписке ЕГРЮЛ, изолятор №8 официально появился только в октябре 2022 года, хотя по свидетельствам арестованных украинцев, первые заключенные с оккупированных территорий начали появляться в Симферополе еще с марта 2022 года.
По свидетельствам украинцев, которым удалось выйти из крымского СИЗО, к ним применяли насилие — использовали шокеры, душили, стреляли из пневматики, били и пытали током. Как рассказал «Медузе» заключенный симферопольского СИЗО № 1 Александр Тарасов, во время 9 мая его и сокамерников заставляли петь патриотические песни.
Как выяснила «Медуза», большинство заключенных симферопольского СИЗО не обладают никаким юридическим статусом. На некоторых заложников заводят уголовные дела, в том числе по обвинению в международном терроризме или попытке совершения теракта. Многих из них задержали на оккупированных территориях «за противодействие специальной военной операции», хотя такой формулировки нет в российском Уголовном кодексе. У самих задержанных нет возможности связаться с внешним миром — о пребывании в СИЗО становится известно только после их выхода.
Некоторые адвокаты рассказали журналистам, что в материалах уголовных дел задержанных ссылаются на некое распоряжение президента России Владимира Путина.«Помещен в следственный изолятор как в помещение, функционирующее в режиме СИЗО или транзитно-пересылочного пункта уголовно-исполнительной системы, на основании постановления органа безопасности и по акту приема-передачи», — цитирует адвокат формулировку из уголовных дел.
В крымских СИЗО сейчас содержатся около сотни заложников, но реальное число может быть намного больше, обращают внимание журналисты. Такие же СИЗО закрытого типа есть и в других регионах России, но они контролируются Управлением военной полиции (ГУВП) Минобороны.
В аннексированном Симферополе в СИЗО №2 есть закрытое учреждение, подведомственное ФСБ, в котором содержатся арестованные на оккупированных украинских территориях люди, сообщает «Медуза» со ссылкой на бывших заключенных и адвокатов.
Они содержатся отдельно от остальных заключенных, а факт их пребывания в СИЗО тщательно скрывается — доступ в закрытое учреждение имеют только специально допущенные лица. Как рассказали адвокаты, закрытое СИЗО представляет собой отдельный спецблок, с табличкой «СИЗО №8» перед входом. Официально следственный изолятор с таким же названием зарегистрирован по тому же адресу, что и СИЗО №2. Согласно выписке ЕГРЮЛ, изолятор №8 официально появился только в октябре 2022 года, хотя по свидетельствам арестованных украинцев, первые заключенные с оккупированных территорий начали появляться в Симферополе еще с марта 2022 года.
По свидетельствам украинцев, которым удалось выйти из крымского СИЗО, к ним применяли насилие — использовали шокеры, душили, стреляли из пневматики, били и пытали током. Как рассказал «Медузе» заключенный симферопольского СИЗО № 1 Александр Тарасов, во время 9 мая его и сокамерников заставляли петь патриотические песни.
Как выяснила «Медуза», большинство заключенных симферопольского СИЗО не обладают никаким юридическим статусом. На некоторых заложников заводят уголовные дела, в том числе по обвинению в международном терроризме или попытке совершения теракта. Многих из них задержали на оккупированных территориях «за противодействие специальной военной операции», хотя такой формулировки нет в российском Уголовном кодексе. У самих задержанных нет возможности связаться с внешним миром — о пребывании в СИЗО становится известно только после их выхода.
Некоторые адвокаты рассказали журналистам, что в материалах уголовных дел задержанных ссылаются на некое распоряжение президента России Владимира Путина.«Помещен в следственный изолятор как в помещение, функционирующее в режиме СИЗО или транзитно-пересылочного пункта уголовно-исполнительной системы, на основании постановления органа безопасности и по акту приема-передачи», — цитирует адвокат формулировку из уголовных дел.
В крымских СИЗО сейчас содержатся около сотни заложников, но реальное число может быть намного больше, обращают внимание журналисты. Такие же СИЗО закрытого типа есть и в других регионах России, но они контролируются Управлением военной полиции (ГУВП) Минобороны.