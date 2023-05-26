Bloomberg: Нидерланды, вероятно, передадут истребители F-16 Украине

Нидерланды, вероятно, передадут Украине некоторое количество из своих 42 истребителей F-16. Передача самолетов может последовать за обучением украинских пилотов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.
F-16 Fighting Falcon. Фото: af.mil
Собеседники агентства рассказали, что в последние несколько недель правительство Нидерландов возглавляло переговоры с властями США, чтобы убедить их «дать зеленый свет на поставку самолетов».
Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания, сообщил источник Bloomberg.
Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь в укреплении украинской противовоздушной обороны «как можно скорее», подготовка пилотов и составление плана развертывания и логистики может занять много месяцев.
Генерал армии США Марк Милли заявил, что F-16 «не станут волшебным оружием» для Украины, но США полностью поддерживают группу союзников по НАТО, которые возьмут на себя инициативу по обучению и потенциальной передаче истребителей Киеву. Его слова приводит Politico.
«У россиян есть 1000 истребителей четвертого поколения. Чтобы противостоять России в воздухе, потребуется значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений», — сказал Милли.
Если вы проведете анализ, самым разумным было бы сделать именно то, что мы сделали. А именно — обеспечить значительное количество средств ПВО, чтобы лишить россиян контроля над воздушным пространством», — сказал Милли после онлайн-встречи контактной группы по вопросам обороны Украины.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии изданию Politico сообщил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители.
«Нидерланды имеют 18 дополнительных F-16, которые больше не используются. Двенадцать из них изначально планировались передать частной компании, но передачу отложили», — заявил Сак.
Кроме того, неназванный высокопоставленный чиновник по обороне Центральной Европы и высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сообщили Politico, что передача самолетов может состояться уже к осени.
Во вторник в Пентагоне сообщили, что «обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначена для поддержки среднесрочных и долгосрочных оборонных потребностей».
Ведомство не раскрыло ни количество F-16 для ВСУ, ни данные, откуда истребители прибудут и когда они будут поставлены. Известно, что США вместе с партнерами и союзниками будут участвовать в обучении украинских пилотов использованию этих самолетов.
Нидерланды, вероятно, передадут Украине некоторое количество из своих 42 истребителей F-16. Передача самолетов может последовать за обучением украинских пилотов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.
F-16 Fighting Falcon. Фото: af.mil
Собеседники агентства рассказали, что в последние несколько недель правительство Нидерландов возглавляло переговоры с властями США, чтобы убедить их «дать зеленый свет на поставку самолетов».
Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания, сообщил источник Bloomberg.
Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь в укреплении украинской противовоздушной обороны «как можно скорее», подготовка пилотов и составление плана развертывания и логистики может занять много месяцев.
Генерал армии США Марк Милли заявил, что F-16 «не станут волшебным оружием» для Украины, но США полностью поддерживают группу союзников по НАТО, которые возьмут на себя инициативу по обучению и потенциальной передаче истребителей Киеву. Его слова приводит Politico.
«У россиян есть 1000 истребителей четвертого поколения. Чтобы противостоять России в воздухе, потребуется значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений», — сказал Милли.
Если вы проведете анализ, самым разумным было бы сделать именно то, что мы сделали. А именно — обеспечить значительное количество средств ПВО, чтобы лишить россиян контроля над воздушным пространством», — сказал Милли после онлайн-встречи контактной группы по вопросам обороны Украины.
Советник министра обороны Украины Юрий Сак в комментарии изданию Politico сообщил, что Нидерланды могут стать первой страной, которая передаст Украине истребители.
«Нидерланды имеют 18 дополнительных F-16, которые больше не используются. Двенадцать из них изначально планировались передать частной компании, но передачу отложили», — заявил Сак.
Кроме того, неназванный высокопоставленный чиновник по обороне Центральной Европы и высокопоставленный дипломат из Восточной Европы сообщили Politico, что передача самолетов может состояться уже к осени.
Во вторник в Пентагоне сообщили, что «обучение и любая возможная передача истребителей F-16 Украине предназначена для поддержки среднесрочных и долгосрочных оборонных потребностей».
Ведомство не раскрыло ни количество F-16 для ВСУ, ни данные, откуда истребители прибудут и когда они будут поставлены. Известно, что США вместе с партнерами и союзниками будут участвовать в обучении украинских пилотов использованию этих самолетов.