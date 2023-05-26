Bloomberg: Нидерланды, вероятно, передадут истребители F-16 Украине

Нидерланды, вероятно, передадут Украине некоторое количество из своих 42 истребителей F-16. Передача самолетов может последовать за обучением украинских пилотов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на два неназванных источника.

Собеседники агентства рассказали, что в последние несколько недель правительство Нидерландов возглавляло переговоры с властями США, чтобы убедить их «дать зеленый свет на поставку самолетов».

Нидерланды и Дания возглавляют коалицию по подготовке пилотов при поддержке Великобритании и Бельгии. Правительство Нидерландов уже изучает и обсуждает со своими союзниками возможные планы развертывания, сообщил источник Bloomberg.

Несмотря на готовность правительства Нидерландов помочь в укреплении украинской противовоздушной обороны «как можно скорее», подготовка пилотов и составление плана развертывания и логистики может занять много месяцев.

Генерал армии США Марк Милли заявил, что F-16 «не станут волшебным оружием» для Украины, но США полностью поддерживают группу союзников по НАТО, которые возьмут на себя инициативу по обучению и потенциальной передаче истребителей Киеву. Его слова приводит Politico.

«У россиян есть 1000 истребителей четвертого поколения. Чтобы противостоять России в воздухе, потребуется значительное количество истребителей четвертого и пятого поколений», — сказал Милли.

Если вы проведете анализ, самым разумным было бы сделать именно то, что мы сделали. А именно — обеспечить значительное количество средств ПВО, чтобы лишить россиян контроля над воздушным пространством», — сказал Милли после онлайн-встречи контактной группы по вопросам обороны Украины.