За прошлый год ФСИН сократила добычу леса на 31%. Одна из причин — уход заключенных на войну

За 2022 года учреждения Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) снизили вырубку леса на 31%, до 1,27 миллиона кубических метров. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные «Рослесинфорга», одной из структур Рослесхоза.

Это худший показатель за последний пять лет. При этом ФСИН так и осталась в списке крупнейших заготовителей леса, но спустилась с восьмого места на десятое.

Активней всего всего лесозаготовками занимаются учреждения ФСИН в Красноярском крае, Архангельской и Иркутской областях, где находятся самые крупные лесные ресурсы России. Именно в этих регионах и произошло основное снижение производства: в Красноярском крае — на 43%, (до 333 тысяч кубических метров), в Архангельской области — на 35% (до 189 тысяч кубических метров), в Иркутской — на 23% (до 350 тысяч кубических метров).

В качестве одной из причин снижения лесозаготовок «Рослесинфорг» называют вербовку заключенных на войну. «Подопечные ФСИН сейчас активно задействованы в выполнении стратегических задач по обеспечению безопасности государства», — говорится в отчете организации.

Среди других причин также называют западные санкции и переход на новые шаблоны отчетности.

Накануне глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что завербовал на войну 50 тысяч заключенных. Десять тысяч из них погибли в Бахмуте, утверждает бизнесмен.