Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС по требованию Минюста

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и другие структурные подразделения.
Формальным основанием для ликвидации стало недостаточное количество региональных отделений: как пишет «Медиазона», с нового года количество ее региональных отделений сократилось с 47 до 40, а это меньше, чем половина регионов России вместе с оккупированными областями Украины.
Законодательство при этом обязывает политические партии иметь представительств в половине регионов РФ.
Представители ПАРНАС на заседании утверждали, что до сих пор в стране действуют 44 отделения, а также высказались против учета оккупированных регионов при расчете минимума, так как там нет полноценных органов исполнительной власти.
В июне 2021 года Минюст на три месяца приостановил регистрацию ПАРНАС. Основанием для приостановки Минюст назвал технические недочеты при оформлении партийных документов, например, «выход части показателей за пределы знакомест».
Верховный суд по иску Минюста ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и другие структурные подразделения.
Формальным основанием для ликвидации стало недостаточное количество региональных отделений: как пишет «Медиазона», с нового года количество ее региональных отделений сократилось с 47 до 40, а это меньше, чем половина регионов России вместе с оккупированными областями Украины.
Законодательство при этом обязывает политические партии иметь представительств в половине регионов РФ.
Представители ПАРНАС на заседании утверждали, что до сих пор в стране действуют 44 отделения, а также высказались против учета оккупированных регионов при расчете минимума, так как там нет полноценных органов исполнительной власти.
В июне 2021 года Минюст на три месяца приостановил регистрацию ПАРНАС. Основанием для приостановки Минюст назвал технические недочеты при оформлении партийных документов, например, «выход части показателей за пределы знакомест».