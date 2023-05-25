Верховный суд ликвидировал партию ПАРНАС по требованию Минюста

Верховный суд по иску Минюста ликвидировал «Партию народной свободы» (ПАРНАС), сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Согласно решению суда, ликвидации подлежат партия, а также ее региональные отделения и другие структурные подразделения.

Формальным основанием для ликвидации стало недостаточное количество региональных отделений: как пишет «Медиазона», с нового года количество ее региональных отделений сократилось с 47 до 40, а это меньше, чем половина регионов России вместе с оккупированными областями Украины.

Законодательство при этом обязывает политические партии иметь представительств в половине регионов РФ.

Представители ПАРНАС на заседании утверждали, что до сих пор в стране действуют 44 отделения, а также высказались против учета оккупированных регионов при расчете минимума, так как там нет полноценных органов исполнительной власти.