В Нидерландах арестовали участок бывшего зятя Путина

Прокуратура Нидерландов арестовала земельный участок в деревне Дуйвендрехт, принадлежащий бывшему мужу одной из предполагаемых дочерей президента России Владимира Путина — Йорриту Фаассену. Об этом сообщают журналисты «Проекта», голландского издания Follow the money и The Guardian.

Сам участок арестовали еще 12 мая. По словам источников «Проекта», Фаассен недавно прилетал в Амстердам, но вскоре вернулся в Россию, так как им заинтересовались правоохранительные органы. Также информатор журналистов в спецслужбах Нидерландов рассказал, что Фаассена допрашивали в Амстердаме, но он не смог подтвердить эту информацию.

По данным журналистов, ранее земля принадлежала организациям бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Сам Фаассен купил участок в 2019 году за 450 тысяч евро. В 2021 году там начали строить жилой дом и шесть офисных помещений, утверждает «Проект».

Как рассказал юрист Хелен овер де Линден, арест земли может означать, что против Фаассена возбудили уголовное дело.

Йоррит Фаассен и старшая дочь Путина Мария Воронцова поженились в 2008 году, но их брак не был зарегистрирован официально. Журналисты отмечают, что, вероятно, это помогло Фаассену избежать западных санкций.

По данным журналистов, Фаассен и и Воронцова имеют участок в России, прилегающий к официальной резиденции Путина в Ново-Огарево. Рядом с этим участком в 2010 году у Фаассена произошел конфликт с бывшим банкиром Матвеем Уриным, в результате которого он был избит. Сам Урин был приговорен к 4,5 годам лишения свободы.