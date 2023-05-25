В Москве 25-летнего местного жителя отправили в СИЗО по делу о нарисованных на асфальте красных крестах

Басманный районный суд Москвы отправил 25-летнего Константина Кочанова в СИЗО по делу о нарисованных на асфальте красных крестах. Об этом сообщает «ОВД-Инфо», карточка дела опубликована на сайте суда.

Судебное заседание прошло 18 мая. Кочанов является фигурантом дела о о хулиганстве по мотивам политической ненависти (п. «б» ч. 1 ст. 213 УК). По версии СК, он в ночь на 9 мая нанес не менее трех граффити в виде крестов на асфальте в Москве — два около домов на Большом Козловском переулке и один на Нижней Красносельской улице.

Обвинение утверждает, что так мужчина попытался выразить свое несогласие с войной в Украине. Тем самым он «произвел публичные действия, создающие реальную угрозу подрыва безопасности государства, и создающие угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан».

Вечером того же дня в провоенном российском телеграм-канале «Война с фейками» появился пост о том, что знаки крестов на асфальте — это метки расположения геодезических пунтов для топографической съемки местности. «Практической пользы от использования знаков в военных целях нет. С самолета заметить такую метку абсолютно невозможно, а дроны наводятся или по GPS-координатам, или через камеру», — отметили в публикации.

Через неделю мужчину задержали.