В Мосгорсуд поступило дело из семи статей против Навального. Его обвиняют в экстремизме и реабилитации нацизма

В Московский городской суд поступило дело о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК) против политика Алексея Навального. Об этом говорится в карточке суда.

Со временем к делу добавились материалы еще по шести статьям: о призывах к экстремизму (ч. 2 ст. 280 УК и ч. 1 ст. 280 УК); о создании НКО, посягающей на права граждан (ч. 2 ст. 239 УК); о финансировании экстремизма (ч. 2 ст. 282.3 УК); о создании экстремистского сообщества (ч. 3 ст. 282.1 УК); о вовлечении несовершеннолетних в совершение опасных действий (п. «а», «б» и «в» ч. 2 ст. 151.2 УК); о реабилитации нацизма (ч. 3 ст. 354.1 УК).

«Медиазона» обратила внимание, что в карточке дела появились статьи, вменяемые бывшему техническому директору ютуб-канала «Навальный LIVE» Даниэлю Холодному. Сейчас он находится в СИЗО по обвинению в участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК) и его финансировании.

Дата рассмотрения дела неизвестна.

В конце апреля Басманный суд ограничил Навального во времени на ознакомление с его делом об организации и финансировании экстремистского сообщества. Политик мог рассмотреть 196 томов дела только до 5 мая.