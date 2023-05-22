«Суд над военными преступниками нужен России больше, чем Украине»

Любовь Соболь — политик, член правления партии «Россия будущего». До 2021 — юрист «Фонда борьбы с коррупцией», ведет личный YouTube-канал. После начала войны в Украине стала участником антивоенного комитета России.

Должна ли объединяться российская оппозиция, общие ли у нее цели с ВСУ и почему Владимир Путин просто не убьет Алексея Навального.

Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Любовью Соболь об этом и многом другом.

Обращаем ваше внимание, что интервью было записано, до того, как команда Навального призвала выходить на акции протеста в поддержку политика, в том числе и в России.