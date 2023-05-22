«Суд над военными преступниками нужен России больше, чем Украине»

Любовь Соболь — политик, член правления партии «Россия будущего». До 2021 — юрист «Фонда борьбы с коррупцией», ведет личный YouTube-канал. После начала войны в Украине стала участником антивоенного комитета России.
Должна ли объединяться российская оппозиция, общие ли у нее цели с ВСУ и почему Владимир Путин просто не убьет Алексея Навального.
Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Любовью Соболь об этом и многом другом.
Обращаем ваше внимание, что интервью было записано, до того, как команда Навального призвала выходить на акции протеста в поддержку политика, в том числе и в России.
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Любовь Соболь — политик, член правления партии «Россия будущего». До 2021 — юрист «Фонда борьбы с коррупцией», ведет личный YouTube-канал. После начала войны в Украине стала участником антивоенного комитета России.
Должна ли объединяться российская оппозиция, общие ли у нее цели с ВСУ и почему Владимир Путин просто не убьет Алексея Навального.
Илья Азар, специальный корреспондент «Новой газеты Европа», поговорил с Любовью Соболь об этом и многом другом.
Обращаем ваше внимание, что интервью было записано, до того, как команда Навального призвала выходить на акции протеста в поддержку политика, в том числе и в России.
Делайте «Новую» вместе с нами!
В России введена военная цензура. Независимая журналистика под запретом. В этих условиях делать расследования из России и о России становится не просто сложнее, но и опаснее. Но мы продолжаем работу, потому что знаем, что наши читатели остаются свободными людьми. «Новая газета Европа» отчитывается только перед вами и зависит только от вас. Помогите нам оставаться антидотом от диктатуры — поддержите нас деньгами.