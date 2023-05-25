Украина заявила о возвращении из плена 106 бойцов с бахмутского направления

В результате обмена пленными в Украину вернулись 106 военнослужащих с бахмутского направления. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Это воины из Бахмутского направления — 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них — герой нашего государства», — написал Ермак.
Старшему из возвращенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему — 21 год.
По его словам, в этот раз вернулись 68 военных, которые считались без вести пропавшими.
Украинский Координационный штаб по вопросам обмена военнопленными сообщил, что 98 возвращенных служили в ВСУ, среди них 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись 7 пограничников и 1 военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
«По меньшей мере семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Также репатриированы три тела: двоих иностранцев и украинки», — отметили в штабе.
Минобороны РФ не комментировало информацию об обмене.
В результате обмена пленными в Украину вернулись 106 военнослужащих с бахмутского направления. Об этом заявил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Это воины из Бахмутского направления — 8 офицеров и 98 солдат и сержантов. Они сражались за Бахмут и совершили подвиг, не позволивший врагу наступать дальше вглубь нашего Востока. Каждый из них — герой нашего государства», — написал Ермак.
Старшему из возвращенных военнослужащих уже исполнилось 59 лет, самому младшему — 21 год.
По его словам, в этот раз вернулись 68 военных, которые считались без вести пропавшими.
Украинский Координационный штаб по вопросам обмена военнопленными сообщил, что 98 возвращенных служили в ВСУ, среди них 21 представитель территориальной обороны. Также домой вернулись 7 пограничников и 1 военнослужащий Государственной специальной службы транспорта.
«По меньшей мере семь спасенных защитников имеют различные травмы: пулевые и осколочные ранения, ожоги и переломы, обостренные хронические заболевания. Также репатриированы три тела: двоих иностранцев и украинки», — отметили в штабе.
Минобороны РФ не комментировало информацию об обмене.
Предыдущий обмен состоялся 6 мая. Минобороны РФ сообщило в телеграм-канале о возвращении из украинского плена трех летчиков — военнослужащих ВКС России.
Глава Офиса украинского президента Андрей Ермак рассказал о возвращении в Украину 42 защитников и трех защитниц «Азовстали».