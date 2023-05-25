Суд приговорил правозащитника из Коми к шести годам колонии по делу о призывах к терроризму. Поводом стали комментарии в соцсетях

Воркутинский гарнизонный военный суд приговорил к шести годам колонии правозащитника Андрея Ивашева по делу о призывах к терроризму (ч. 2 ст. 205.2 УК). Об этом сообщает «7х7».

По версии следствия, Ивашев в 2020 году оставил в группах во «ВКонтакте» три комментария с призывами к убийству главы региона Владимира Уйбы. Обвинитель требовал назначить активисту восемь лет лишения свободы.

«Север.Реалии» пишет, что против правозащитника возбуждены еще два уголовных дела из-за комментариев о местной судье и президенте РФ Владимире Путине.