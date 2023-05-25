Кто такой Сергей Магнитский? Прежде всего это профессиональный юрист, добросовестно выполнявший свою работу, абсолютно частный человек. Он не собирался быть героем и уж точно не хотел быть символом борьбы с российской коррупцией и беспределом силовиков. Но в 2009 году Магнитский умер в СИЗО. Его смерть повлекла за собой очередное обострение между США и Россией — принятие акта Магнитского и «закона Димы Яковлева».

Как и почему Магнитский попал в СИЗО и погиб там? Кто продолжил его дело? Как его смерть изменила отношения России со странами запада?

В новом видео судебный журналист «Новой газеты» Вера Челищева отвечает на эти вопросы и рассказывает, как дело Магнитского изменило Россию.