Суд арестовал безработного москвича по делу о поджоге релейных шкафов в Лефортово

Мещанский суд Москвы арестовал на два месяца 22-летнего Владимира Нуждина по делу о поджоге релейных шкафа на участке железнодорожного пути «Электрозаводская — Сортировочная» в Лефортово. Об этом пишет ТАСС, карточка дела опубликована на сайте суда.

Нуждина обвиняют в приведении транспортных средств или путей сообщения в негодность (ч.1 ст.167 УК).

По данным следствия, Нуждин — безработный. Он рассказал, что «вступил в переписку в Telegram с неизвестными, которые пообещали ему 15 тысяч рублей за поджог».

«Обвиняемый поджег два релейных шкафа — один для управления светофорами, другой — для хозяйственных нужд. На движение поездов это происшествие не повлияло», — отмечает ТАСС.

Baza утверждает, что релейные шкафы недалеко от станции «Электрозаводская-Сортировочная» подожгли ещё 8 мая. По данным издания, заказчики поджога после совершения Нуждиным преступления перестали выходить на связь и не заплатили ему.