Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий. При этом главы государств поспорили о Зангезурском коридоре

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС, где присутствуют также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.

«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.

В свою очередь Алиев заявил, что «существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности и суверенитета».

Несмотря на эти заявления, во время совета между главами двух государств произошла перепалка. В своем выступлении Алиев сказал, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора — то есть дороги, которая бы соединяла основную территорию Азербайджана и азербайджанский регион Нахичевань, отделенный от страны территорией Армении.

Пашинян в свою очередь назвал Зангезурский коридор «выражением, которое Азербайджан в последние годы использует как попытку выдвижения территориальных претензий против Армении».

«Я хочу подчеркнуть, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор», — сказал армянский премьер.

Алиев ответил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, и добавил, что «надо очень постараться», чтобы в его словах «видеть территориальные претензии».