Пашинян заявил, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территорий. При этом главы государств поспорили о Зангезурском коридоре

Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС, где присутствуют также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
В свою очередь Алиев заявил, что «существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности и суверенитета».
Несмотря на эти заявления, во время совета между главами двух государств произошла перепалка. В своем выступлении Алиев сказал, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора — то есть дороги, которая бы соединяла основную территорию Азербайджана и азербайджанский регион Нахичевань, отделенный от страны территорией Армении.
Пашинян в свою очередь назвал Зангезурский коридор «выражением, которое Азербайджан в последние годы использует как попытку выдвижения территориальных претензий против Армении».
«Я хочу подчеркнуть, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор», — сказал армянский премьер.
Алиев ответил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, и добавил, что «надо очень постараться», чтобы в его словах «видеть территориальные претензии».
22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.
«После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение», — также сказал премьер-министр.
Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга. Об этом заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании совета ЕАЭС, где присутствуют также президент Азербайджана Ильхам Алиев и президент России Владимир Путин.
«Я хочу подтвердить, что Армения и Азербайджан договорились о взаимном признании территориальной целостности друг друга и на этой основе, можно сказать, мы довольно хорошо продвигаемся к урегулированию наших отношений», — сказал он (цитата по ТАСС).
По словам Пашиняна, Армения готова разблокировать все транспортные и экономические коридоры, открыть региональные коммуникации с Азербайджаном.
В свою очередь Алиев заявил, что «существуют серьезные предпосылки нормализации отношений Азербайджана и Армении на основе признания территориальной целостности и суверенитета».
Несмотря на эти заявления, во время совета между главами двух государств произошла перепалка. В своем выступлении Алиев сказал, что Азербайджан инициировал создание Зангезурского коридора — то есть дороги, которая бы соединяла основную территорию Азербайджана и азербайджанский регион Нахичевань, отделенный от страны территорией Армении.
Пашинян в свою очередь назвал Зангезурский коридор «выражением, которое Азербайджан в последние годы использует как попытку выдвижения территориальных претензий против Армении».
«Я хочу подчеркнуть, что в трехстороннем заявлении от 9 ноября 2020 года говорится только об одном коридоре, и это Лачинский коридор», — сказал армянский премьер.
Алиев ответил, что Азербайджан не имеет территориальных претензий к Армении, и добавил, что «надо очень постараться», чтобы в его словах «видеть территориальные претензии».
22 мая Пашинян заявил, что Армения готова признать Нагорный Карабах частью Азербайджана при условии обеспечения безопасности армянского населения.
«После подписания мирного соглашения есть идея создать вдоль армяно-азербайджанской границы демилитаризованную зону, что, на мой взгляд, вполне обсуждаемое предложение», — также сказал премьер-министр.