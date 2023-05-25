«Коммерсант»: впервые за 30 лет Международный авиа-космический салон перенесут «на неопределенный срок»

Международный авиа-космический салон (МАКС), который регулярно проводится с 1993 года и должен был в этом году состояться в 16-й раз, перенесут «на неопределенный срок» по соображениям безопасности, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на источники.

Мероприятие должно было пройти с 25 по 30 июля 2023 года. Теперь МАКС пройдет только в 2024 году или позже, предположили собеседники «Ъ». Мероприятие могут организовать «в павильонном формате на одной из площадок в Москве» до конца 2023 года, считает один из источников газеты.

Перенос, как пишет «Коммерсант», связан с тем, что организаторы не смогут обеспечить должные меры безопасности: мероприятие посещают десятки тысяч людей в день, локация открытая и есть риски создания помех для летной программы.

«Усилить меры по охране, наверное, можно, но применение РЭБ (средств радиоэлектронной борьбы) против потенциальных угроз от беспилотников создало бы помехи для летной программы и вряд ли имело бы смысл», — сказал источник, близкий к «Ростеху».

По данным «Ведомостей», мероприятие пришлось перенести из-за того, что из-за санкций «участие иностранных компаний в авиасалоне будет ограниченным». Кроме того, у организаторов «есть вопросы обеспечения безопасности», также отмечает газета.

В Подмосковье уже не раз находили упавшие беспилотники. 3 мая атаке дронов подвергся московский Кремль. После этого в столице ввели запрет на запуск дронов.