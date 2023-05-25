Госдума приняла закон об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Закон признает карты и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами.
За распространение подобных карт будет грозить арест до 15 суток или штраф до 1 миллиона рублей.
«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны.
Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России»,
— подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев
Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. За несколько месяцев до этого в Праге состоялся «Форум свободных народов России».
Его организаторы которого представили новую карту страны, поделенную на 34 государства — которые, по их словам, должны будут составить «Содружество государств свободной России». Среди них — независимые Кубань, Дагестан и другие регионы России.
Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.
Закон признает карты и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами.
За распространение подобных карт будет грозить арест до 15 суток или штраф до 1 миллиона рублей.
«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны.
Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России»,
— подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев
Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. За несколько месяцев до этого в Праге состоялся «Форум свободных народов России».
Его организаторы которого представили новую карту страны, поделенную на 34 государства — которые, по их словам, должны будут составить «Содружество государств свободной России». Среди них — независимые Кубань, Дагестан и другие регионы России.