Госдума приняла закон об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон признает карты и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами.

За распространение подобных карт будет грозить арест до 15 суток или штраф до 1 миллиона рублей.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны.