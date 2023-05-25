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Госдума приняла закон об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России

Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон признает карты и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами.

За распространение подобных карт будет грозить арест до 15 суток или штраф до 1 миллиона рублей.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны.

Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», 

подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. За несколько месяцев до этого в Праге состоялся «Форум свободных народов России».

Его организаторы которого представили новую карту страны, поделенную на 34 государства — которые, по их словам, должны будут составить «Содружество государств свободной России». Среди них — независимые Кубань, Дагестан и другие регионы России.

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Государственная дума во втором и третьем чтениях одобрила законопроект об арестах и штрафах за карты, оспаривающие территориальную целостность России. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Закон признает карты и иные изображения и продукцию, оспаривающие территориальную целостность России, экстремистскими материалами.

За распространение подобных карт будет грозить арест до 15 суток или штраф до 1 миллиона рублей.

«В последнее время мы видим, что активно распространяются карты и другие изображения, где оспаривается территориальная принадлежность Крыма, Курильских островов, других территорий нашей страны.

Особенно опасно, когда такие материалы рассчитаны на детскую аудиторию — как было с детскими фотообоями, продававшимися в одной из популярных торговых сетей, где Крым был обозначен как часть Украины. Очевидно, что это часть гибридной войны, развязанной Западом против России», 

подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Василий Пискарев

Законопроект внесли в Госдуму в сентябре 2022 года. За несколько месяцев до этого в Праге состоялся «Форум свободных народов России».

Его организаторы которого представили новую карту страны, поделенную на 34 государства — которые, по их словам, должны будут составить «Содружество государств свободной России». Среди них — независимые Кубань, Дагестан и другие регионы России.

pdfshareprint
Главный редактор «Новой газеты Европа» — Кирилл Мартынов. Пользовательское соглашение. Политика конфиденциальности.

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