ФСБ отчиталась о задержании двоих украинцев и двоих россиян по делу о «попытке подрыва более 30 опор Ленинградской и Калининской АЭС»

ФСБ отчиталась о задержании двоих граждан Украины и двоих россиян по делу о «попытке подрыва более 30 опор высоковольтных линий электропередач Ленинградской и Калининской атомных электростанций». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

ФСБ утверждает, что организатором готовящейся атаки на российские АЭС была группа диверсантов Службы внешней разведки Украины. По версии службы, попытка подрыва должна была состояться накануне 9 мая. «Террористам удалось подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС и заложить СВУ под семь опор Калининской АЭС», — сообщило ведомство.

Служба отчиталась, что задержала 45-летнего гражданина Украины Александра Майструка, 41-летнего гражданина Украины Эдуарда Усатенко, а также двух неназванных гражданин России. Кроме того, в розыск объявили гражданина Украины и России, 60-летнего Юрия Кищака, который, как утверждается, находится в Бельгии.